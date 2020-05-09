Üniversitelilerin kampüs özlemi: Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız

İstanbul Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Değerli #istanbulüniversiteliler biliyoruz sizi özlediğimiz kadar siz de bizi özlediniz. Üniversitemizdeki güzel günleri hep birlikte yad edelim mi? #şimdifakültedeolsaydım fotoğraflarınızı bekliyoruz" dedi. Üniversitenin çağrısına cevap gecikmedi. Üniversitede çektikleri fotoğrafları paylaşan öğrenciler, fakülteye gidebilselerdi yapacaklarını anlattı. Kimi dersten kaytarıp çay içeceğini kimiyse kütüphanede yer arama telaşında olacağını yazdı. İşte üniversitelilerin özlem dolu yorumları:

Zeyd @Bartubade: #şimdifakültedeolsaydım Ders arası Beyazıt çevresinde dolanıp fakülteye doğru şöyle bir manzarayı seyrederek yürüyebilirdim.

İmran Aleyna Canik @tarihcihaniim: #şimdifakültedeolsaydım Ya da dersten kaytarıp şöyle bir çay içerdim...

süeda @suedavardarr: Psikoloji koridoru, derslik 231, kocccaman amfilerde kedilerle işlenen dersler, en güzeli de orta bahçe... çok özlendin çok #şimdifakültedeolsaydım



Vedat Şahin @Vedatsahin98: Şurada ayakta dikilip sohbet etmeyi özledik be



Beren @berentuzz: #şimdifakültedeolsaydım canım eriyen merdivenlerimden amfime koşsaydım

fatmanur_turna @TurnaFatmanur: #şimdifakültedeolsaydım Sınava 1 saat önce gelmişiz kantinde yer buluyoruz tartışarak ders çalışıyoruz sınav amfi4'te amfi4'e tırmanıyoruz sonra sınav bitiyor vezneciler özel soslu dürüm..sonra Laleliden dünyaya giden bir tramvayla Gülhane'ye geçiyoruz her şeyi konuşuyoruz...

Aslı @AslHra1: #şimdifakültedeolsaydım yine kütüphanelerde sabahlardık..

Tuğçe @tuckabakci: Keşke #şimdifakültedeolsaydım kütüphaneden yeni çıkmış ve kendime boza ısmarlamış olsaydım...

Fırat Yılmaz @firatmesutylmz: #şimdifakültedeolsaydım eskisi gibi kıymetini bilmeden oturmazdım banklarında. Her dakikanın önemini bu kısa süreli ayrılık sayesinde daha net anladım. Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız...

mero@neyapimya56: #şimdifakültedeolsaydım Cok özledim bir daha devamsızlık yapmicamm :(

Ece Sayan @ecewaldorf: #şimdifakültedeolsaydım arkadaşlarımla kahve içerken derse girmesek mi diye konuşur ama sonunda derse girerdik. Çok özledim, çok

M @ltrmli: #şimdifakültedeolsaydım akşama kadar okulda ders çalıştıktan sonra camdan bakıp birkaç dakikalığına sınavları unutsaydım

eleanor m. @elifssevimm: #simdifakueltedeolsaydım bahçede otururken dersi kaçırmış olurdum :(

Emre Fenerci @EmreFenerci: #şimdifakültedeolsaydım kesinlikle ikinci evimde, meşk ile çalışıyor olurdum...

Bilge Nesil @T_dohrniii: Edebiyat kütüphanede ders çalışırdım #şimdifakültedeolsaydım

Muhammet Türk @muhammetturk7: Net özlendi #şimdifakültedeolsaydım

Ecrin says @ecrinozcam: benim küçük büyülü dünyam; #şimdifakültedeolsaydım o bayıldığım sıcak çikolatayı elime almış hergelede oturuyor olurdum, bir direğin dibinde ya da ya da orta bahçede banklarda oturup bu görkemli binamızı inceliyor, ağaçların dallarının rüzgarda ahenkle danslarını izliyor olurdum.