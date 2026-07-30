Üniversitelilerin en çok sevdiği şehirler... 81 ilde 65 bin öğrenciye soruldu

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Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması, ÜNİAR tarafından 2017 yılından beri yapılıyor. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) bir parçası olarak yapılan çalışma bu yıl 81 ilde 65 bini aşkın üniversite öğrencisiyle gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda şehirler, üniversite gençliğinin memnuniyet derecesine göre sıralandı. Ankete dayalı araştırma için öğrencilere üniversite yaşamını sürdürdükleri kentlerin ulaşım, sağlık, beslenme, barınma, eğlence, spor, gezi gibi imkanlarıyla sağladıkları sosyal, sanatsal ve kültürel avantajlar soruldu.

NOTLARI ÖĞRENCİLER VERİYOR

Pandemi dönemi hariç her yıl tekrarlanan araştırmada 9 yıldır olduğu gibi Eskişehir yine ilk sırada yer aldı. Ayrıca geçen yılki gibi bu sene de Eskişehir’i Mersin takip etti ancak üçüncü sıraya Manisa yerine Denizli yerleşti. Denizli’nin ardından gelen Manisa, Çanakkale, Muğla, Ankara, Tekirdağ, Balıkesir ve Trabzon öğrencilerin yaşamaktan en fazla memnun olduğu ilk 10 kenti oluşturdu. Araştırmada şehirler 6 düzeyde derecelendirildi. Buna göre öğrenciler, üniversite yaşamını sürdürdükleri kentlere 100 ile 10 puan arasında notlar verdi. Şehirler puanları doğrultusunda A+, A, B, C, D ve FF notlarını aldı.

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MEMNUNİYET BİR İSTİKRAR MESELESİ

ÜNİAR Koordinatörü Prof. Dr. Engin Karadağ, araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Türkiye genelinde İstanbul’u Avrupa ve Asya olarak iki şehir şeklinde ele aldığımız araştırma sonuçlarında bu yıl birinci sıra yine Eskişehir’in oldu. Ancak ilk 10’un altı basamağı yeni sahiplerine geçti. Mersin memnuniyet derecesinde yukarı fırlarken, diğer sahil kentlerinin bir kısmı geriledi. Eskişehir 91 puanlık ortalamasıyla A+ düzeyini koruyor. Kent, uzun yıllardır süren istikrarını bozmadı. Eskişehir’i özel kılan, tek bir yılın parlak sonucu değil; kamusal alan, ulaşım ve yaşam kalitesi algısında yıllara yayılan bir tutarlılık. Tabii yerli halkın üniversiteli gençlere yaklaşımı da sıralamada çok belirleyici oluyor. Bu anlamda Eskişehir, diğer illerin ölçüldüğü bir ‘referans çizgisi’ işlevi görmeye devam ediyor. Eskişehir tek bir alanda değil, birçok başlıkta aynı anda iyi. Kamusal alan, ulaşım, yaşanabilirlik algısı yıllar içinde tutarlı. Memnuniyet dediğimiz durum aslında bir istikrar meselesi; Eskişehir de bunu uzun süredir koruyor. O yüzden onu çoğu zaman bir kıyas noktası olarak kullanıyoruz.

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MERSİN’İN İSTİKRARLI YÜKSELİŞİ

Bu yılki sonuçların en çarpıcı başlığı Mersin. Beş yıl önce 27’nci sırada yer alan kent, bugün 88 puanla ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Bu, elimizdeki verilere göre en güçlü uzun vadeli tırmanışlardan biri. Mersin’in yükselişi tek başına bir istisna da değil. Manisa, Denizli, Balıkesir gibi iller de son yıllarda basamakları hızla çıkarak ilk 10’a demir attı. Ortak paydaları büyüklük ya da turizm değil, günlük yaşam hizmetlerinde algılanan istikrarlı iyileşme. Diğer yandan bu yıl listeden düşenler de oldukça dikkat çekici. Antalya, İzmir ve Aydın’ın da aralarında bulunduğu köklü ‘vitrin şehirler’ ile her iki İstanbul yakası ilk ondan çıktı.

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ÖĞRENCİLERİN HAYATINA DOKUNMAK ÖNEMLİ

Yıllarca ilk sıralarda gördüğümüz bu kentler belirgin biçimde geriledi. Bu yıl Antalya 33, İstanbul Avrupa 13, İstanbul Asya 15, İzmir 18 ve Bursa 11’inci sırada yer aldı. Bu iller hâlâ ortalamanın üzerinde puanlara sahip olsa da artık ilk 10’un içinde değil ve sıralamadaki yönü aşağı doğru seyrediyor. Nüfus baskısı, yaşam maliyeti ve hızlı büyümenin getirdiği hizmet yükünün bu algıyı beslediğini düşünüyorum. Veriler nedenleri sıralamak için tek başına yeterli olmasa da eğilimin sürekliliği bunun tesadüf olmadığını gösteriyor. 2026 tablosunun ana mesajı şu; şehir memnuniyeti artık yalnızca büyüklük, tarih ya da turizmle açıklanamıyor. Yükselen kentlerin ortak özelliği, öğrencilerin günlük hayatına dokunan hizmetlerde istikrarlı ve görünür bir iyileşme sağlamaları. Zirveyi korumak, oraya çıkmak kadar zor. Ayrıca bu şehirlerin düşmesinde nüfus baskısı, yaşam maliyeti ve hızlı büyümenin getirdiği hizmet yükü etkili. Cazibe merkezi olmak, bir süre sonra o cazibenin bedelini de beraberinde getirebiliyor.”

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2026’NIN EN SEVİLEN 10 ŞEHRİ

1- Eskişehir

2- Mersin

3- Denizli

4- Manisa

5- Çanakkale

6- Muğla

7- Ankara

8- Tekirdağ

9- Balıkesir

10- Trabzon

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