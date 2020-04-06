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Eğitim
AA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 11:33,Son Güncelleme:/

Üniversitelilerin burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını söyledi.

Üniversitelilerin burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı kredi ve bursların öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini duyurdu. 6 Nisan itibarıyla burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu ‘0’ olanlar 6 Nisan’da, ‘2’ olanlar 7 Nisan’da, ‘4’ olanlar 8 Nisan’da, ‘6’ olanlar 9 Nisan’da, ‘8’ olanlar ise 10 Nisan’da ödemelerini alabilecek.

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