Üniversitelilere onlIne sınav nasıl olacak

ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ömer Delialioğlu sınavlarda soruların rastgele sorulacağını söyledi. Öğrencilerin sınav esnasında bilgisayarlarında sınav dışında başka bir pencere açmasını engelleyen teknolojik çözümler de yaygın olarak kullanılıyor.

İstanbul Üniversitesi’nde sorular ve soruların cevapları öğrencilere karışık sırada sunulacak. Ekranda tek bir soru ve sorunun cevap şıkları görüntülenecek. Soru boş bırakılarak veya cevaplanarak geçildikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki sorulara dönülemeyecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki sınavlarda, sistem aynı anda birden fazla oturum açılmasını engelleyerek sınavın eş zamanlı olarak birden çok cihazdan ve birden çok kişi tarafından görülmesinin önüne geçiyor.

Bilkent Üniversitesi online sınav uygulamasına geçmedi. “Uzaktan sınava güvenmiyoruz” diyen Rektör Abdullah Atalar, kopya çekildiği için online sınav yapmadıklarını söyledi.

MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin ise “Pandemi öncesinde Hukuk dışında kalan derslerimizin yüzde 70’inin final sınavları yoktu. Yani ölçme değerlendirme sınav odaklı değil proje odaklı yürütülüyordu. Hukuk Fakültesi sınavlarında ise öğrenci kamerasını açmak zorunda. Açmak istemeyen de kampüse gelebilir. Bunu yapmak zorundayız aksi halde ilerde diplomalar sorgulanır hale gelebilir” diye konuştu.