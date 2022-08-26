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HABERLEREğitim Üniversitelilere ‘online kayıt’ uyarısı: Teyit edin dışarıda kalmayın

Üniversitelilere ‘online kayıt’ uyarısı: Teyit edin dışarıda kalmayın

Güncelleme Tarihi:

#Üniversite#Kayıt#Yerleştirme
Üniversitelilere ‘online kayıt’ uyarısı: Teyit edin dışarıda kalmayın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 07:00

Üniversitelerde kayıt süreci bugün bitiyor. 24 Ağustos’ta sona eren online kayıtların e-Devlet’te görülmemesi öğrencileri endişelendirdi. YÖK, üniversitelerin internet sitelerinden yapılan kayıtların e-Devlet üzerinden görülemeyebileceğini belirtirken “Yine de kaydınızı teyit ettirin” uyarısı yaptı.

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde artık sona gelindi. 22 Ağustos’ta başlayan kayıt takviminde isteğe bağlı elektronik kayıt süreci 24 Ağustos’ta sona erdi. Yüz yüze kayıt için de bugün son gün. Kayıt için adayların kazandıkları yükseköğretim programına bugün mesai saati bitimine kadar başvuru yapması gerekiyor. Yüz yüze kayıtlarda bizzat başvuru şart. Postayla kayıt kabul edilmiyor. Kayıt için istenen belgeler eksik ise işlem yapılmıyor, belgelerin fotokopisi ya da onaysız sureti kabul edilmiyor.

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E- DEVLET’TEN GÖREMEDİLER

Elektronik kayıt yapmayı tercih edenler, e-Devlet veya üniversitelerin internet siteleri üzerinden kayıt yaptırabildi. Yerleştiği üniversitenin online sistemi üzerinden kayıt yaptıranlar, e-Devlet’ten kaydolduklarını göremeyince endişeye kapıldı. YÖK’ten alınan bilgiye göre, üniversite siteleriyle, e-Devlet sistemi entegre olmadığı için ‘kaydı’ görememek olağan bir durum. Ancak yetkililer, öğrencileri yine de okula giderek ya da telefonla arayarak kayıtlarını teyit etmeleri yönünde uyarıyor.

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DİPLOMAYA NOTER ONAYI

2008 yılından önce liseden mezun olanların diplomaları e-Devlet üzerinde görünmüyor. Bu adaylardan lise diplomalarını noterden onaylatıp yerleştirme sonuç belgelerinde belirtilen kayıt adreslerine gitmeleri isteniyor. Bu durumdaki adaylar için bir diğer seçenek de gerekli evrakı kargoyla göndermeleri. Kargonun teslim süresi, kayıt için son tarih olan 26 Ağustos’u geçerse karar okulun inisiyatifinde oluyor. Bu durumdaki adayların yerleşmiş olduğu üniversiteyle irtibata geçmesi gerekiyor. Öte yandan özel yetenek sınavı gibi sağlık raporu gerektiren programlara kayıt yaptıracak olanlar, elektronik kayıt yaptıramadı. Bu adayların, bugün mesai bitimine kadar istenen belgeler ile yerleştikleri üniversitenin kayıt birimine başvurması gerekiyor.

Kayıtlar başladı Üniversiteye ilk adımı attılar

Kayıtlar başladı! Üniversiteye ilk adımı attılar

SIRA EK YERLEŞTİRMEDE
ÜNİVERSİTE kayıtlarının sona ermesinin ardından ek yerleştirme süreci başlayacak. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “Bundan sonra her şey hızlı ilerleyecek. Kayıtların süresi dolduktan sonra üniversiteler, mevcut yerleşen ama kayıt yaptırmayan öğrencilerin sayılarını YÖK’e bildirecekler. YÖK buna bağlı olarak, şu anda tam tarihi bilmesek de büyük olasılıkla eylül ayının ikinci ya da üçüncü haftasında ek yerleştirme kılavuzu çıkaracak. Buna göre boş kalan kontenjanlara daha önce yerleşmemiş öğrenciler tercih yaparak yerleşme şansını deneyecekler” dedi. Ünsal, yerleşme hakkı kazanıp, kayıt yaptırmayacak adayların Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) 15-30 arası düşeceğini de hatırlattı.

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#Üniversite#Kayıt#Yerleştirme

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