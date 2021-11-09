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Türkiye Eğitim Vakfı (TEV), üniversitelilere ‘Kampüse Dönüş Desteği’ adı altında 500 TL tutarında ek burs desteği sağlayacak.

TEV, pandeminin getirdiği zorluklar nedeniyle devam eden ve yeni dönemde vakfa katılacak lisans bursiyerlerine bir defaya mahsus olmak üzere 500 TL destek sağlayacak. Toplamda 6935 üniversiteli öğrencinin yararlanacağı ‘Kampüse Dönüş Desteği’nin Kasım ayının ilk haftasında mevcut bursiyerlere, aralık ayında ise yeni dönem lisans bursiyerlerine ulaştırılması planlanıyor. TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Bu yıl gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere ‘Kampüse Dönüş Desteği’ sağlamaya karar verdik. Bu destekle bursiyerlerimizin acil ihtiyaçlarını karşılamalarını, kitaplarını alabilmelerini, eğitimlerine odaklanabilmelerini hedefliyoruz. Bu sıkıntılı dönemlerinde onlara bir nebze motivasyon sağlayabilirsek ne mutlu” dedi.