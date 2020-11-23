Üniversitelilere elektrikli mobilite eğitimi

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bosch Türkiye ortaklığıyla ‘Bosch Elektrikli Mobilite Eğitim Programı’nı yapıldı. Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık ve ücretsiz olan dokuz haftalık program yıl sonunda tamamlanacak. Öğrenciler programda, Hibrit Araç Teknolojisi ve Sistemleri, Elektrikli Araç Kalibrasyonu, Elektrik Motorları ve Kompakt Sürüş Modülü (eAxle), Elektrik Sürücüleri ve Güç Elektroniği ve Elektrikli Araçlarda Fonksiyonel Güvenlik gibi başlıklar altında Bosch Türkiye Kalibrasyon Ekibi’nden bilgi alacak ve ekibin tecrübelerinden yararlanacak. Programın sonunda Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile Bosch Türkiye Kalibrasyon Ekibi’nin belirlediği değerlendirme yöntemiyle sınav yapılacak ve başarılı öğrencilere sertifika verilecek. Bu programla Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin elektrikli araçlar ve teknolojileri hakkında donanımlı olarak mezun olmalarına destek olunacak. Şirket deneyimli mühendisleriyle, öğrencilerin kafasındaki sektörel veya teknik olmak üzere soru işaretlerini gidermeyi, elektrikli mobilite ve teknolojileri alanında çalışma isteklerinin ve motivasyonlarının artmasına da katkıda bulunmayı istiyor.

‘DENEYİMİNİ GENÇLERLE PAYLAŞIYOR’

Bosch Mobilite Çözümleri İlk Donanım Satış Direktörü Gökhan Tunçdöken, şirket olarak mobilite alanında büyük deneyime sahip olduklarını ve bu birikimi geleceğin insan kaynağına aktarmayı çok önemsediklerini belirterek şunları söyledi:

“Mobilite, en büyük iş kolumuz. Bu alanda uzun yıllara dayanan deneyim ve birikime sahibiz. Her yıl önemli düzeyde yatırım yapmaya devam ettiğimiz elektromobilitenin tüm temel taşlarını portföyümüzde barındırıyoruz. Türkiye’de de elektrikli araç pazarının giderek büyümesi nedeniyle bu birikimimizi, elektrikli araçlar konusunda çalışmak isteyecek genç mühendis arkadaşlarımıza aktarmak istiyoruz.”

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya da dünyada yaşanan değişime ayak uydurmanın önemli olduğunu söyleyerek, “Bilgiye sahip olan geleceğe yön verecek ve lider konumunda olacak. Katma değerli üretim için eğitim, kaliteli iş gücü ve teknoloji en önemli unsurlar. Bosch Türkiye’ye okullara verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum” dedi.