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Üniversitelilere burs desteği

#Üniversite#Burs#Destek
Üniversitelilere burs desteği

Üniversite öğrencileri, çeşitli devlet ve vakıf kuruluşları tarafından verilen burslardan yararlanabiliyor.

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Kurulduğu 1979 yılından bu yana sürdürdüğü burs programı ile eğitime desteğini aralıksız sürdüren Anadolu Vakfı’nın 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı’na başvurular da 30 Eylül’e kadar devam ediyor. Bu burstan yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri 30 Eylül 2021 tarihine kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek. Anadolu Vakfı Burs Programı kapsamında adaylar öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriliyor. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında, ihtiyaç durumu belirleyici oluyor.

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#Üniversite#Burs#Destek