Üniversitelilere 6 GB'lık ücretsiz uzaktan eğitim kotası

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, 'YÖK Dersleri Platformu' sayfasındaki üniversitelere ait çeşitli dijital ders içeriklerine, mobil operatörleri ile yapacakları işlemler neticesinde hatlarına ücretsiz olarak tanımlanacak olan '6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödenmeden erişilebilecekler. Üniversitelerin Zoom, Teams, Youtube vb. araçlarla sağladığı ders içeriği, linkler veya diğer yönlendirmeler bu kotanın dışında kalacak. Bu hizmet, tüm mobil operatörlerce, sadece üniversite öğrencilerine sağlanacak. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde 'YÖK Dersleri Platformu'nu hizmete sunduk. Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık “Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz. Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır. Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz."