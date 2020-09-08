Üniversiteliler ödül heykelciği tasarlayacak

Geçtiğimiz Mayıs ayında, bir çocuktan bir umut yaratmak amacıyla kurulan Semra & Enver Yücel Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için yaptığı çalışmalar dışında, yılda bir kez de topluma değer katan bir kişi ya da bir ekibi, iyi örneklerin çoğalması amacıyla ödüllendirecek. Vakıf, her yıl kuruluş yıldönümünde düzenlemeyi planladığı ödül töreninde takdim edilecek ödül heykelciğinin tasarımını, üniversite öğrencilerine bıraktı.

BİRİNCİYE ABD’DE DİL OKULU

Bölüm farkı olmaksızın, Türkiye ve KKTC’deki üniversiteli gençlerin başvurabileceği tasarım yarışmasında dereceye giren ilk üç öğrenciye ödül verilecek. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve endüstri ürünleri tasarımcılarının değerlendirmeleriyle belirlenecek olan tasarım yarışmasının birincisi, Mentora College Washington DC’de Dil Okuluna, ikincisi Berlin International University’de yaz okuluna gidecek. Dereceye giren üçüncü öğrenci ise, Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi alarak ödüllendirilecek.

‘HER ÜNİVERSİTELİ BAŞVURABİLİR’

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel Çabakçor, yarışmayla ilgili şunları söyledi:

“Bu tasarım yarışmasına katılmanın tek şartı var. O da üniversite öğrencisi olmak. Her üniversiteden, her bölümden öğrenci yarışmaya başvurabilir. Biz bu tasarım yarışması için bir konsept belirlemedik. Çünkü ödülü tek bir alanda değil, hangi alanda olursa olsun, topluma, ülkemize, hatta dünyaya, eylemleriyle, yaptıklarıyla, sözleriyle katkıda bulunan, fark yaratan, değer katan insanlara vereceğiz.”

Jüri üyelerinden Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dündar ise, “ödül tasarımına karar verme sürecinin de yine öğrencilere katkı ve deneyim kazandıracak bir yarışmayla gerçekleştirilmesi fikri, vakfın kurulduğu ilk günden itibaren sergilenmiş olan ‘tüm toplumu kucaklayan üstün bir iyilik vizyonu’ yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.