Üniversiteliler ‘karantina’ ve ‘pandemi’yi fotoğraflayacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sanat Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Sosyal İnzivada’ fotoğraf yarışması, ‘Senin Objektifinden Pandemi’ sloganıyla başladı. Yarışmaya başvurular www.ieu.edu.tr/photocompetition/tr/ internet adresinden yapılacak ve 1 Eylül 2020’de sona erecek. Üniversitenin sanat koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce hayal bile edilemeyen bir yaşamın deneyimlendiğini söyledi. Sosyal izolasyon koşullarında gençlerin kendilerine birçok yeni ve yaratıcı yol bulduğunu belirtti. Pandemi dönemini çok hızlı şekilde kontrol altına alıp yaratıcı bir sürece çevirdiklerini anlatan Akaoğlu, şöyle konuştu:

“İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak; pandemiyi, sosyal inzivayı ve ardından gelen ‘yeni normali’, tüm dünya gençlerinin gözünden sanatsal bir bakış açısıyla görmek ve göstermek için ‘Senin Objektifinden Pandemi’ sloganıyla, fotoğraf yarışması ve sergisi yapıyoruz. Öğrencilerin bu zor deneyimi, yeni yaşam şeklini ve hissettiklerini, fotoğraf sanatıyla anlatmalarını istiyoruz.

SERGİ, ÜNİVERSİTELERİ DOLAŞACAK

Yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye 1000 TL para ödül verilecek. Yarışma ve ardından gerçekleştirilecek sergi, gençlerin gözünden bu sıra dışı dönemin görsel arşivini oluşturacak. Sergiyi, sergileme hakkı kazanan öğrencilerin eğitim aldığı üniversitelerde de sırayla açmayı planlıyoruz. Öğrenciler, mart ayından eylüle kadar çekilen renkli veya siyah beyaz en fazla üç fotoğrafla yarışmaya katılabiliyor.”