×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimÜniversiteliler İstanbul’u tercih etti

Üniversiteliler İstanbul’u tercih etti

Güncelleme Tarihi:

#YÖK#Üniversite#Istanbul
Üniversiteliler İstanbul’u tercih etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 14:06

Türkiye genelinde bu yıl üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kaydolan 1 milyon 742 bin 537 öğrenciden 394 bin 351'i İstanbul’da eğitim görüyor.

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan bilgiye göre, Türkiye genelinde 79'u vakıf ve 129'u devlet olmak üzere 208 üniversite bulunuyor. İstanbul'daki 60 üniversitede ise ön lisanstan doktoraya kadar 29 bin 294 farklı program mevcut. Bu programlarda özel statülü veya uluslararası öğrenciler dahil olmak üzere toplam 1 milyon 612 bin 868 kişi eğitim görüyor. Bu öğrencilerden 394 bin 351'i bu yıl kayıt yaptırdı.

938 YENİ PROGRAM
Farklı illerden lisans ve ön lisans eğitimi için gelen 1 milyon 29 bin 991 öğrenci, İstanbul'da halihazırda öğrenim görüyor. Bu yıl Türkiye genelindeki üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına ait toplam 1 milyon 57 bin 820 öğrencilik kontenjanın yüzde 93,8'i doldu. İstanbul'daki 60 üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına ait toplam 222 bin 135 öğrencilik kontenjanda ise yüzde 91,1 doluluğa ulaşıldı.

Haberin Devamı

İstanbul'da 167 ön lisans, 308 lisans, 362 yüksek lisans ve 101 doktora olmak üzere toplam 938 yeni program eğitime başladı. Yeni açılan programlardan bazıları ise ön lisansta bilişim güvenliği teknolojisi, nükleer tıp teknikleri, gemi makineleri işletmeciliğiyken, lisans alanında dijital oyun tasarımı, antropoloji, veri bilimi ve analitiği, siber güvenlik mühendisliği, su bilimleri ve mühendisliği, iklim bilimi ve meteoroloji mühendisliği ile robotik ve otonom sistemleri mühendisliği oldu.

Gözden Kaçmasın

Gazi Üniversitesi Kazakistan’da şube açacak
#YÖK#KAZAKİSTAN
Gazi Üniversitesi Kazakistan’da şube açacakHürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#YÖK#Üniversite#Istanbul

BAKMADAN GEÇME!