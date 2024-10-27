Üniversiteliler İstanbul’u tercih etti

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan bilgiye göre, Türkiye genelinde 79'u vakıf ve 129'u devlet olmak üzere 208 üniversite bulunuyor. İstanbul'daki 60 üniversitede ise ön lisanstan doktoraya kadar 29 bin 294 farklı program mevcut. Bu programlarda özel statülü veya uluslararası öğrenciler dahil olmak üzere toplam 1 milyon 612 bin 868 kişi eğitim görüyor. Bu öğrencilerden 394 bin 351'i bu yıl kayıt yaptırdı.

938 YENİ PROGRAM

Farklı illerden lisans ve ön lisans eğitimi için gelen 1 milyon 29 bin 991 öğrenci, İstanbul'da halihazırda öğrenim görüyor. Bu yıl Türkiye genelindeki üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına ait toplam 1 milyon 57 bin 820 öğrencilik kontenjanın yüzde 93,8'i doldu. İstanbul'daki 60 üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına ait toplam 222 bin 135 öğrencilik kontenjanda ise yüzde 91,1 doluluğa ulaşıldı.

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İstanbul'da 167 ön lisans, 308 lisans, 362 yüksek lisans ve 101 doktora olmak üzere toplam 938 yeni program eğitime başladı. Yeni açılan programlardan bazıları ise ön lisansta bilişim güvenliği teknolojisi, nükleer tıp teknikleri, gemi makineleri işletmeciliğiyken, lisans alanında dijital oyun tasarımı, antropoloji, veri bilimi ve analitiği, siber güvenlik mühendisliği, su bilimleri ve mühendisliği, iklim bilimi ve meteoroloji mühendisliği ile robotik ve otonom sistemleri mühendisliği oldu.