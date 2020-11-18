Üniversiteliler için tasarım yarışması

Cotton Box, üniversite öğrencilerine yönelik tasarım yarışması düzenliyor. Türkiye genelinde moda tasarımı, geleneksel Türk el sanatları, grafik tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, görsel iletişim tasarımı, endüstriyel ürünler tasarımı, mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde okuyan lisans ve önlisans öğrencilerinin katılacağı ‘Tasarıma Değer’ yarışmasında katılımcılardan ‘Yeni Dünya’ temasıyla nevresim deseni tasarlamaları isteniyor. ‘Tasarıma ve tasarımcıya değer’ yaklaşımıyla üniversite öğrencilerinin kariyerlerine katkı sağlamayı ve ev tekstili sektöründe tasarımcı işbirliklerini ön plana çıkarmayı amaçlayan yarışma, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ortaya koymaları açısından da fırsat sunuyor. www.tasarimadeger.com adresi üzerinden başvuruların yapılacağı yarışma için son başvuru tarihi 5 Şubat 2021.

İTALYA’DA TASARIM BİENALİNE KATILMA FIRSATI

Dijital halk oylamasında ve jüri değerlendirmesinde ilk üçe girenlerin ödül kazanacağı ‘Tasarıma Değer’ yarışmasıyla öğrenciler gelecekleri açısından büyük fırsatlar elde edecek. Jüri değerlendirmesiyle belirlenen sonuçlara göre yarışmanın birincisine yanında götüreceği bir kişiyle birlikte İtalya’nın Milano şehrinde her yıl düzenlenen ve tasarım dünyasının bir araya geldiği Milan Design Week’e üç günlük katılım hakkı sunulacak. Aynı zamanda ulaşım, konaklama, kahvaltı ve akşam yemeği imkânı da içeren ödülle yarışmanın birincisi hayallerine ulaşma fırsatı elde edecek. Yarışmanın ikincisine tasarımcıların büyük bir beğeniyle kullandıkları Apple Macbook Pro hediye edilirken, üçüncüye ise Türkiye’nin en yetkin moda okullarından İstanbul Moda Akademi’sinde eğitim programı ödülleri sunulacak. Bunun yanı dijital halk oylaması sonucuyla dereceye giren ilk üç kişiye Cotton Box’tan hediye çeki verilecek. Birinciye 1.000 TL, ikinciye 750 TL ve üçüncüye 500 TL olarak verilecek hediye çekleri, Cotton Box’ın web sitesinden alışverişte kullanılabilecek.

ÖDÜLLERİN SAHİBİ DİJİTAL HALK OYLAMASI VE JÜRİ DEĞERLENDİRMESİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Yeni Dünya temasıyla hazırlanan ve yarışmanın web sitesine yüklenen tasarımlar öncelikle ön elemeye tabi tutulacak. İlk elemeyi geçen tasarımlar yarışmanın web sitesi üzerinden dijital halk oylamasına sunulacak. İsteyen herkesin oy kullanabileceği bu sürecin ardından ise dereceye giren tasarımlar; Cotton Box’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, Cotton Box Yöneticisi Emin Mert Turgut, Cotton Box tasarım ekibinden Büşra Uğraş ve Bahar Yeniçeri, İstanbul Moda Akademisi eğitmenleri Burcu Yıldırım, İpek Karaca Üstün, Tuba Yıldırım ve Marie Claire Maison dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fulya Bozkurt ve sosyal medya içerik üreticisi Sibel Çikler’in yer aldığı her biri kendi alanında isim yapmış jüri tarafından değerlendirilecek.

‘GENÇ TASARIMCILARA FIRSAT SUNMAYI VE EV TEKSTİLİNE YENİLİK KATMAYI HEDEFLİYORUZ’

Öğrencilerin gelecek planlarına ışık tutmak, yeteneklerini ortaya koymalarını sağlamak ve ev tekstili sektörüne tasarım kavramını katmak amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini belirten Cotton Box Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, şunları söyledi:

“Düzenlediğimiz ‘Tasarıma Değer’ yarışmasıyla ülkemizdeki genç yetenekleri gün yüzüne çıkarmak, onları yeni şeyler üretmeye teşvik etmek istiyoruz. Bunun yanında ev tekstili sektöründe tasarımcı işbirliklerini öne çıkarmak, tasarım kültürünü yaygınlaştırmak amacındayız. Biz Türkiye’de en fazla genç ve çocuk nevresimi satan bir marka olarak gençlerin dünyasını nevresim tasarımlarımıza yansıtmak ve onlara bir fırsat sunmak istiyoruz. Tüm dünyada markalar artık yarattıkları katma değerle global arenada kendilerine daha fazla yer buluyor. Tasarım her sektörde önemli bir katma değer yaratıyor. Bizim sektörümüzde ise en önemli kriterlerden biri. Son dönemde tüm dünyada büyük bir değişim rüzgarı yaşanıyor. Bu değişim yaşam tarzlarını, alışkanlıkları yeniden sorgulatıyor. Biz de öğrencilerin gelecekten beklentilerini, hayallerini ve kendi yeni dünyalarını görebilmek amacıyla yarışma temamızı özenle belirledik. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz tasarım yarışmamızı geleneksel hale getirerek birçok öğrencinin hayatına dokunmak için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.”