Üniversiteliler ‘Çekirdekten Geleceğe’ hazırlıyor

Altınmarka Grubu, ‘Çekirdekten Geleceğe’ yetenek gelişim programıyla kapılarını üniversite öğrencilerine açıyor. Programla öğrenciler, perakende sektörünü yakından tanıyarak, işin profesyonelleriyle gerçek projelerde çalışma ve tecrübe edinme fırsatı yakalayacak. Mühendislik ile iktisadi idari birimler fakültelerinin dördüncü sınıf öğrencileri ya da yüksek lisans eğitimi gören, 2.75 ve üzeri not ortalamasına sahip olanların katılabildiği programa başvurular başladı. Öğrenciler, başvurularını 10 Şubat’a kadar www.cekirdektengelecege.com adresinden yapabilecek.

‘Çekirdekten Geleceğe’ yetenek gelişim programıyla mühendislik ve iktisadi idari birimler fakültelerinde dördüncü sınıfta veya yüksek lisans programındaki gençlere, okulda edindikleri teorik bilgileri, gerçek projelerde yer alarak pratikte deneyimleyebilme olanağı sunuyor. Program sayesinde, öğrenciler bölümleriyle ilgili iş alanlarını yakından tanıyıp kariyer yolculuğunu mezun olmadan önce şekillendirebilecekleri gibi meslek profesyonelleriyle gerçek projelerde çalışma imkânı yakalayarak iş disiplini edinme fırsatı da bulacak. Başvurusu kabul edilen gençler; program çerçevesinde Kahve Dünyası Genel Merkezi, Detay Fabrikaları ve Altınmarka Grup Genel Merkezi’nde çalışma imkânı bulacak.

BAŞARILI PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

1 Mart -18 Haziran tarihleri arasındaki ‘Çekirdekten Geleceğe’ yetenek gelişim programına katılan gençler, 1 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında programın ilk etabını online, 3 Mayıs - 18 Haziran tarihleri arasındaki ikinci etabını ise yüz yüze tamamlayacak. Yapılan mülakat ve değerlendirmenin ardından programa kabul edilen tüm gençlerin program süresince ücret ve sigorta primleri ödenecek. Ayrıca öğrenciler yol ve yemek gibi yan haklara da sahip olacak. Program sonunda öğrenciler, görev yaptıkları departmandaki mentörleri tarafından verilen bitirme projelerini jüriye sunacak. Bu sayede programa katılan öğrenciler; kurum kültürünü ne kadar içselleştirdiklerini, neler öğrendiklerini, hangi yönlerini geliştirdiklerini gösterme fırsatını yakalayabilecek. Ayrıca beğenilen bitirme projelerinin sahipleri Altınmarkalı olacak. ‘Çekirdekten Geleceğe’ programına katılmak isteyen gençler başvurularını 10 Şubat tarihine kadar www.cekirdektengelecege.com adresinden yapabilecek.