Üniversiteliler bu kentleri neden seviyor? Öğrenci dostu 10 şehir

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Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından 2023 yılında yapılan araştırmada üniversite öğrencilerinin en çok sevdiği kentler belirlendi. ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2023 Araştırması’na göre, üniversite öğrenci başkentleri sıralamasında ilk üçte Eskişehir, Ankara ve Çanakkale sıralandı. ÜNİAR tarafından 2017 yılından beri yapılan bu araştırma, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. 2023 yılında ise bu çalışma Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 il hariç 70 ilde üniversite öğrenimi gören 40 bin öğrenciyle tamamlandı. Araştırmada şehirler, öğrencilerin memnuniyet derecelerine göre sıralandı. Öğrencilere üniversite yaşamını sürdürdükleri kentlerin ulaşım, sağlık, eğlence, spor ve gezi olanaklarıyla sosyal, sanatsal ve kültürel alanda beklentilerini ne ölçüde karşıladığı soruldu. Yaşadıkları kentte halkın üniversite öğrencilerine karşı genel tutumu ve esnafla ilişkiler de değerlendirme kriterleri arasındaydı.

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HEP EN İYİ KENT

Araştırmada şehirler 6 düzeyde seviyelendirildi. Buna göre üniversite kentleri en yüksek 100, en düşük ise 10 puan olmak üzere sıralandı. Kentler puanlarına göre öğrencilerden A+, A, B, C, D ve FF notlarını aldı. 6 yıldır yapılan araştırmada her yıl birinci sıradaki Eskişehir, geçen yıl da A+ notunu aldı. Eskişehir’i sırasıyla Ankara, Çanakkale, Aydın ve Muğla takip etti.

İLK SIRADA ESKİŞEHİR VAR

ÜNİAR Koordinatörü Prof. Dr. Engin Karadağ, listede ilk 10’a giren şehirlerin öğrenciler tarafından seçilme nedenlerini şöyle anlattı: ESKİŞEHİR: Bu kentin oturmuş bir ‘öğrenci şehri’ kültürü var. Oradaki halkın da kabullendiği bir durum. Ayrıca bu şehrin halkının önemli bir kısmı göçmen kökenli. Dolayısıyla orada yaşayanlar Avrupa ve Batı kültürüne alışkın. Bu anlamda öğrenciden rahatsızlık duymuyorlar. Haliyle burası üniversite öğrencileri tarafından tercih ediliyor. Şehirde sosyal ve kültürel etkinlikler çok fazla gerçekleştiriliyor. Eskişehir bu anlamda diğer illerden farklılaşıyor. Kentin bir diğer avantajı da Türkiye’nin diğer şehirlerine kıyasla kısmen daha ucuz olması.

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ANKARA: Başkenti daha çok orta Anadolu’daki adaylar tercih ediyor. Eskişehir, batıda yaşayan öğrencilerin de gözdesiyken Ankara öyle değil. Ankara’nın ikinci sırada yer almasının temel sebeplerinden biri hem kırsal kesimden hem de diğer Anadolu şehirlerinden çok fazla talep alması. Öğrenciler Ankara’da daha mutlu bir eğitim hayatı geçiriyor. Büyük bir şehir olması nedeniyle öğrencilere birçok avantaj sunabiliyor. Bir diğer faktör de bu kentteki üniversitelerin şehirden uzak ve şehir hayatından kopuk kampüslerde yer almıyor olması. Yani Ankara’da üniversite kampüsleri şehir yaşamından uzakta değil, aksine içinde.

ÇANAKKALE: Bu şehrin 3’üncü sırada yer almasının en büyük nedeni deniz kenarında olması. Konumu nedeniyle öğrenciler bu kenti seviyor. Batıda yaşayan öğrenciler, genellikle burayı tercih ediyor. Ankara, İstanbul beş yıldızlı otelse Çanakkale öğrenciler için butik bir yaşam alanı diyebiliriz. Ayrıca emekli olunca Çanakkale’ye yerleşen eğitimli kitle de adayların bu şehre yönelmesini sağladı. Çünkü Çanakkale bu sayede öğrencilerle daha rahat ve iyi iletişim kuran bir yerleşik kitlenin yaşadığı şehir haline geldi.

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AYDIN: İzmir’e ve Muğla’ya gitmek istemeyen öğrencilerin birinci tercihi Aydın. Burası da daha butik bir kent. Diğer yandan iklim etkisi nedeniyle de burasının öğrenciler tarafından sevildiğini biliyoruz. Aydın hem görece ekonomik hem de ulaşımı rahat bir şehir olması nedeniyle öne çıkıyor.

MUĞLA: Öğrencilere Çanakkale ile çok benzer avantajlar sunan bu şehir, öğrencilerini genelde çevre illerden alıyor. Muğla merkezinde deniz yok, ancak kentin Marmaris, Köyceğiz gibi tercih edilen turizm alanlarını barındırması öğrenciler için cezbedici bir faktör oluyor. Muğla ayrıca halkın öğrencilerle iyi geçindiği illerden biri olarak da öne çıkıyor.

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ANTALYA: Bu şehirdeki öğrencilerin çoğu Antalya, Burdur, Mersin ya da Adanalı. Yani Antalya, Akdeniz Bölgesi’nden öğrenci alan bir yer. Bu nedenle bu şehirdeki üniversiteler öğrencilere, Akdeniz’in yerleşim olarak en kolay yeri olma avantajını sunuyor. Diğer yandan güvenli bir şehir olarak da nitelendirebiliriz. Ayrıca kentteki üniversitelerin kampüsleri de avantajlı. Çünkü şehrin merkezinde büyük bir kampüs var ve her yere ulaşım çok rahat.

EDİRNE: Bu ilin ilk 10’da olması şehrin sosyokültürel yapısından kaynaklanıyor. Edirne’deki göçmen nüfusu öğrencileri sahipleniyor. Çünkü araştırmada da göçmenlerin ağırlıklı olduğu illerin öğrenciler tarafından sevildiğini görüyoruz. Edirne, Trakya’daki başarılı öğrencileri çeken bir merkez. Ayrıca İstanbul’un keşmekeşinden kaçan ama İstanbul’a yakın olmak isteyen öğrencilerin de tercih ettiği bir şehir.

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SAMSUN: Şehrin en büyük avantajı ulaşım. Karadeniz’in en gelişmiş ve ulaşımı en kolay kenti. Burayı da aslında yine en çok Karadeniz Bölgesi’ndeki öğrenciler tercih ediyor.

İSTANBUL (ASYA): En büyük etken İstanbul’un Asya kıtasının Avrupa’ya göre öğrenciler için kısmen daha ucuz bulunması. Ayrıca bu yakanın ulaşımı daha kolay ve daha az karmaşık. Öğrenciler bu bölgede çoğunlukla Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Yani öğrenciler şehrin merkezinde rahatlıkla sosyalleşebiliyor.

MANİSA: Ulaşımı çok alternatifli bir yer. Listede ilk 10’da İzmir yok ancak Manisa var. Bunun nedeni Manisa’nın İzmir’e göre daha ekonomik olması. İkinci neden ise İzmir’e yarım saat mesafede konumlanması. Dolayısıyla Manisa’daki öğrenciler İzmir’deki bir etkinliğe kolayca katılabiliyor. Yani öğrenciler Manisa’nın ekonomik yapısının avantajlarını kullanıp İzmir’de sosyalleşme imkânı bulabiliyor.