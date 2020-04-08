Üniversiteliler 'bayramdan önce bitsin' kampanyası başlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) isteyen öğrencilerin, kaydını 2020 Bahar dönemiyle sınırlı olmak şartıyla dondurabileceklerin, dileyen öğrencilerin de uzaktan eğitimlere devam edeceğini açıklamıştı. Üniversitelerin bayramdan önce bitirilmesini isteyen bazı öğrenciler Twitter'da, 'ÜnivBayramÖncesiBitsin' hashtag'iyle kampanya başlattı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a seslenen öğrenciler, bayram müjdesi beklendiklerini belirttiler. Twitter’da ikinci sıraya kadar yükselen bu isteklerden bazıları şöyle:

Özkan A @Ozknaltn1: Son sınıf öğrencileri Bayram öncesi mezun edilemeli mağdur edilmemeli #ÜnivBayramÖncesiBitsin

Barış @barissnf: #ÜnivBayramÖncesiBitsin Bizim suçumuz değil bu felaket, mağduriyeti bize yaşatmayın

Sena @senanurayvaz: Canım başkanım Bayram öncesi müjdeyi ver @yekta_sarac #ÜnivBayramÖncesiBitsin

Sen kısaca FAB DE @Fab1289: #ünivbayramöncesibitsin @yekta_sarac Hocam kesin bir açıklama bekliyoruz lütfen ünilere bu noktada bir kesinlik verin

Yasemin @arikan_yasmin: Virüs yüzünden her şey tepetaklak olmuşken mezuniyetimize zarar gelmesin #ünivbayramöncesibitsin

Selin @Selin88601033: #ÜnivBayramÖncesiBitsin Alacağınız kararla binlerce gencin kaderini değiştirebilirsiniz. @ziyaselcuk @hmzaydg @yekta_sarac

Ahmed Rubar @ahmedrubar: #ünivbayramöncesibitsin Mezuniyet bayram öncesi olsun çifte bayram yaşayalım @RTErdogan @ziyaselcuk @hmzaydg

Mehmet BARINC @Mehmet30433476: Bu bayramda sevdiklerimizle virüsün psikolojik etkisinden bir nebze de olsa uzakta olmak istiyoruz bunun için #ünivbayramöncesibitsin

Mehmetcan Aykutalp @aykutalp13: Hayallerimize bu kadar yaklasmışken yaşanan bu olaylar bizi çok daha fazla yıprattı. Ve bu zorlu süreçte bize iyi gelecek bir haber verin. Duacınız olalım :) @yekta_sarac #ünivbayramöncesibitsin

HŞ @hcrsnr13: Zaten uzak eğitim ile tüm dersleri yürütüyoruz ve gereken tüm ödevleri yapıyoruz. Bu yüzden bayramda rahat nefes almak istiyoruz @yekta_sarac #ünivbayramöncesibitsin