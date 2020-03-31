Üniversiteliden evde kalanlara moral konseri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yusuf İslam Bilir, bu süreçte tedbirlerin uygulanabilmesi amacıyla evlerinde bulunanları eğlendirebilmek için gitarını alarak kentin farklı bölgelerindeki mahalle sakinlerinin apartmanlarının önünde onların sevdikleri şarkıları seslendirmeye başladı. Vatandaşlar da Bilir'in seslendirdiği şarkılara eşlik ediyor.

‘MADEM BİZE GELEMİYORLAR BEN ONLARA GİDEYİM DEDİM’

Yusuf İslam Bilir, evde kalan vatandaşları mutlu edebilmek amacıyla yaklaşık bir haftadır seçtiği bölgelerde konserler verdiğini söyledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bilir, şöyle konuştu:

"Madem onlar bize gelemiyor ben onlara gideyim dedim. Evlerinde, balkonlarında mutlu olsunlar ve içlerindeki karamsarlığı atsınlar, nefes alsınlar diye bu işe baş koydum. Salgının bir an önce bitmesini temenni ediyorum ama süreç devam ederse de böyle çıkıp site aralarında vatandaşlar için müzik yapacağım. Genellikle farklı bloklardan oluşan siteleri tercih ediyorum. Vatandaşların beni rahatlıkla dinleyebilecekleri şekilde yerleri seçiyorum. Gün içerisinde çeşitli noktalarda, belirli zaman dilimleri içerisinde müzik yapıyorum."