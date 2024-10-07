Üniversiteli olmak

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Özellikle yaşadıkları şehirden ayrılarak üniversite eğitimi için başka bir şehre gelen öğrencilerimizin alışma süreleri zaman alabiliyor. Şehir değiştiren tüm öğrencilerimiz, endişelerini bir kenara bırakıp geleceğe odaklanırsa, bu süreci daha kolay atlatacaktır. Sizler gibi pek çok arkadaşınızın da aynı süreçten geçtiğini unutmayın, kendinizi yalnız hissetmeyin. Yeni şehrinizi keşfederek adapte olmaya çalışın. Gerekiyorsa üniversitenizdeki hocalarınızdan da bu konuda destek alabilirsiniz.

TEKONOLOJİ İLE İÇİÇE OLUN AMA BAĞIMLI OLMAYIN

Verimli şekilde geçireceğiniz bir üniversite eğitimi, geleceğiniz için oldukça önemli. Bunun farkında olmalısınız. O yüzden, mümkün olduğunca derslerinize devamlılık sağlayın. Notlar tutun. Hocalarınızla iletişiminiz güçlü olsun. Uygulamalara katılmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Sınavlara, sadece son haftada değil düzenli olarak hazırlanın. Zaman yönetimini öğrenin. Derslerde aldığınız bilgilerle yetinmeyin, merakınızı diri tutun, konu hakkında yeni bilgiler araştırın. Yabancı dil öğrenin, hatta mümkünse öğrendiğiniz yabancı dillerin sayısını artırın. Yazılım öğrenin, teknolojiyle iç içe olun ama asla bağımlısı olmayın. Yükseköğretimde öğrenci projeleri çok önemli bir ölçüt haline geldi. Projeler üretin, bu konuda hocalarınızdan destek alın. TEKNOFEST gibi bilim etkinliklerine katılın. Uluslararası öğrenci değişim programlarını takip edin. Bu programlar sayesinde yeni bir ülkede, değişik bir üniversitede eğitim hayatınıza renk katabilir, farklı kültürleri tecrübe edinebilirsiniz. Alanınıza uygun staj yerleri araştırın. Kariyer fuarlarına, mülakat simülasyonlarına katılın. Piyasaya tam donanımlı ve hazır bir şekilde çıkmaya gayret gösterin.

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FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRİN

Bütün bu saydıklarımız çok yorucu görünüyor olabilir ancak her şeyden önce unutmayın ki, öğrencilik sadece ders çalışıp diploma almak değildir. Üniversite yaşamı aynı zamanda sizin hayatı yaşayarak öğreneceğiniz, sosyalleşeceğiniz, kültür, sanat ve sporla iç içe olacağınız bir dönemdir. Bu yüzden sosyalleşmek adına önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirin. Üniversitelerin bünyesinde pek çok öğrenci topluluğu bulunuyor, bunlardan kendi hobilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun gördüklerinize katılın. Sosyal ağınızı ne kadar geniş tutarsanız ileriki yaşantınızda da her alanda o kadar insan tanımış olursunuz. Sporla iç içe bir Rektör olarak sizlere tavsiyem, sporu kesinlikle ihmal etmeyin. Hem beden hem ruh sağlığınız için sportif faaliyetlere katılın. Üniversitelerde kültür, sanat, müzik alanlarında konferanslar, paneller, sergiler, konserler düzenleniyor. Bunlara katılarak ufkunuzu genişletebilirsiniz. “Ders zamanı ders, eğlence zamanı eğlence” dengesini mümkün olduğunca gözetmeye bakın.

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DEĞERLERİNİZİ KORUYUN

Son söz olarak unutmayın ki üniversite eğitiminiz, geleceğinizi şekillendirecek zaman dilimidir. Hangi bölümü okuyor olursanız olun, öncelikle insani ve ahlaki değerleri göz önünde bulundurun. Milli ve manevi değerlerimizi öğrenin, koruyun. Üniversite yaşamınız boyunca öğrendiklerinizi milletimizin ve ülkemizin yararına kullanmaya gayret gösterin. Hepinize sağlık ve başarı dolu bir üniversite yaşamı diliyorum…

PROF. DR. NECDET BUDAK KİMDİR?

Necdet Budak, 1964 yılında Edirne’de doğdu. 1986 yılında mezun olduğu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında yine aynı fakültede tohumluk üretimi konusunda yüksek lisansını tamamladı.

1990-1994 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nden kazandığı burs ile Nebraska Üniversitesi’nde Agronomy bölümünde, Bitki Islahı ve Genetiği konusunda doktora derecesini aldı. 1997 yılında Hollanda hükümeti bursu ile Hollanda’da Tohum Bilimi ve Teknolojisi konusunda çalıştı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Profesör unvanını alan Budak, tarım konusunda gerek uluslararası düzeyde, gerekse yurt içinde araştırma makalesi, proje ve kitaptan oluşan toplam 80 adet çalışma yayımladı. 18 Ekim 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörü olarak atandı.