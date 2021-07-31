Üniversiteli Mete Gazoz’dan tarihi başarı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, hem okçulukta Türkiye'ye olimpiyat tarihinin ilk altın madalyasını hem de Tokyo 2020'deki ilk altın madalyayı getirdi.

"RİO'DAN SONRA SÖZ VERMİŞTİM, BAŞARDIM"

Türkiye'ye büyük gurur yaşatan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, tarihi zafer sonrası şunları söyledi: "Çok mutluyum. Rio 2016 bittiğinde ilk röportajımda. Tokyo'da altın madalya kazanacağım demiş ve söz vermiştim. Çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim."

Nişantaşı Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü öğrencisi Mete Gazoz’un başarısı hakkında Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal da “Mete’nin getirdiği tarihi başarı bizi gururlandırdı. Çok yetenekli ve çok özverili bir çocuk. Onunla aynı heyecanı bizler de paylaştık tüm olimpiyat süreci boyunca. Dilerim ki daha nice ilklere imza atacaktır” dedi.

YILLARDIR HAYALİNİ KURDUĞUM MADALYA

Olimpiyat şampiyonluğu sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mete Gazoz, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Bugün yıllardır hayalini kurduğum, Rio’da gerçekleşen olimpiyatlardan sonra sizlere söz verdiğim olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını aldığım, en önemlisi bana inanan sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum. Ülkemizi kürsünün en üst basamağında temsil etmenin gururunun yanı sıra, Türk sporu için, ülkemizin gençlerini spora teşvik etmek, onlara yol göstermek için çıktığım yolda çok değerli adımlar atmış oldum. Zafere giden bu zorlu yolda bana her zaman destek olan aileme, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan federasyonumuza, başta Göktuğ Ergin olmak üzere tüm antrenörlerimize, bakanlığımıza ve ekibime sonsuz kez teşekkür ederim. #untilitsdone diye yola çıkmıştık, ilk eşiği atladık. Şimdi bu güzel zaferin tadını çıkartma vakti, sonrasında yapacak çok işimiz var.