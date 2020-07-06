‘Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması’nın kazananları belli oldu

TKYD ve Takasbank işbirliğiyle düzenlenen ve 2019’un ekim ayında başlayan ‘Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması sonuçlandı. TKYD Başkanı M. Selim Yazıcı, Takasbank tarafından kurulan ve işletilen Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) altyapısının kullanıldığı bu yarışmanın amacının, üniversite öğrencilerini uzun vadeli yatırıma yönlendirmek, yatırım fonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nun kullanım yaygınlığını arttırmak olduğunu söyledi. Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

“30 Haziran 2020’de biten yarışmada 10 bin TL tutarındaki büyük ödülü, yarışma sonunda 2 milyon 468 bin 720.10 TL sanal portföy büyüklüğüne ulaşarak en çok getiriyi sağlayan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölümü öğrencisi Mehmet Berkay Yılmaz almaya hak kazandı. Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Bünyamin Dilsiz 2 milyon 449 bin 616.81 TL sanal portföy büyüklüğüne ulaşarak 5 bin TL tutarındaki ikincilik ödülünü; Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Gökçe Kabay ise 2 milyon 390 bin 586.91 TL sanal portföy büyüklüğüne ulaşarak 2 bin 500 TL tutarındaki üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 260 gün süren yarışmada birinci olan yarışmacı yüzde 147, ikinci yarışmacı yüzde 145, üçüncü yarışmacı ise yüzde 139 getiri sağladı. Katılımcıların her biri 1 milyon TL tutarındaki sanal bütçeyle sadece TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarından fon sepetlerini oluşturup, ayda üç kere sepetlerinde gerekli fon değişikliklerini yaparak risklerini dağıtmaya çalıştı. COVID-19 salgınından sonra ortaya çıkan piyasa koşullarında bu getiriyi portföy çeşitlendirmesiyle sağlayan ilk üç yarışmacıyı tebrik ediyor, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün yarışmacılara okullarını bitirdikten sonraki iş hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum.”

Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol ise, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan ve finansal okuryazarlığı destekler nitelikteki ‘Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması’na Takasbank olarak destek olmaktan gurur duyduklarını ve gelecekte sermaye piyasalarımızın içinde bulunacak bu gençlerimizin yarışmaya olan ilgi ve başarılarını görmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi. TEFAS’ın günlük yatırımcı sayısının günden güne arttığını belirten Gökhan Elibol; TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu (tefas.gov.tr) ve TEFAS mobil uygulamaları aracığıyla, tüm fonlara ilişkin bilgilere kolaylıkla erişim sağlanabildiğini ve karşılaştırılabilir şekilde günlük, aylık, yıllık olarak getiri ve performans analizinin yapılabildiğini söyledi. Bunun yanı sıra TEFAS Platformu’nda, kurumlar arası transfer maliyetlerine katlanmadan işlemlerin gerçekleştirilebildiğini belirtti.