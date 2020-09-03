Üniversitelerin tercihi: Güz döneminde online eğitim

Üniversiteler öğrenciler ve ailelerinin merakla beklediği yeni akademik yıl takvimlerini açıklamaya başladı. İstanbul Teknik, İstanbul, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik, Ankara gibi bazı üniversitelerde derslerin nasıl işleneceği henüz netlik kazanmadı. Üniversitelerden bazılarının aldığı kararlar şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi: 22 Ekim’de başlayacak güz dönemi dersleri ağırlıklı olarak online olsa da bazıları yüz yüze yapılacak. Final sınavları yüz yüze olacak, derslik ve laboratuvarda yapılacak çalışmalara katılacak öğrenciler bir form dolduracak. Maske ve masefe kuralına uymak zorunlu olacak. Kültürel ve sportif faaliyetler ile kulüp faaliyetleri önceden başvurularak gerekli sağlık önlemlerinin alınması ile planlı bir şekilde yapılacak. Okuldaki yurtlardan biri de karantina yurdu olarak hizmet verecek.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6’ncı sınıf klinik uygulamaları, Veteriner Fakültesi 4 ve 5’inci sınıf klinik uygulamaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi ‘Ebelik’ programı 3 ve 4’üncü sınıf uygulamaları, Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi 4’üncü sınıf ‘klinik uygulama’ dersi hariç, üniversitenin tüm birimlerinde önlisans ve lisans dersleri, uygulamaları ve sınavları uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak. Lisansüstü teorik dersler dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemiyle, tez ve uygulamalar ise yüz yüze yapılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi: Derslerin bir kısmı uzaktan, bir kısmı ise gerekli düzenlemeler ve önlemler alınarak yüz yüze yapılacak. YÖK’ün alacağı kararlar ve pandeminin gidişatı değişiklik yapılmasına neden olursa buna göre karar alınacak.

Uludağ Üniversitesi: Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, çalışmaların devam ettiğini, uygulama ve staj gerektiren birimlerde derslerin küçük gruplar halinde ve yüz yüze yapılacağını diğer birimlerde hibrit eğitim öngördüklerini açıkladı. Öğrencilere yüz yüze eğitimi mi yoksa online eğitimi mi tercih ettiklerine yönelik soru sorulacağını belirten Rektör Kılavuz, yüz yüze eğitimi tercih edenler için derslikteki öğrenci sayısının, o dersi seçen öğrenci sayısının üçte birinin geçmeyeceğini vurguladı.

Ege Üniversitesi: 26 Ekim’de başlayacak güz dönemi derslerinde örgün ve uzaktan eğitim birlikte uygulanacak. Üniversite senatosunun aldığı karara göre, güz yarıyılında tıp, diş hekimliği fakülteleri ve yabancı diller yüksekokulu hariç diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları eğitim ve öğretimlerinin yüzde 40’ını online (senkron) olarak yapacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Dersler uzaktan eğitimle yapılacak. Uzaktan yapılması mümkün olmayan uygulama dersleri için tedbirler alınacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi: Tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programları ve yabancı diller yüksekokulu eğitimleri uzaktan eğitimle senkron ve ders programlarında belirtilen saatlerde yapılacak. Bazı lisans ve lisansüstü derslerinin eş zamanlı olarak hem uzaktan hem yüz yüze yapılabilmesine imkân sağlanacak. Lisans ve lisansüstü eğitimde uygulamalı eğitim yapılması gereken durumlarda ders, proje, tez çalışmaları yüz yüze gerçekleştirilecek.

Bilgi Üniversitesi: Eğitim 5 Ekim’de başlayacak ve hibrit model uygulanacak. Dileyen öğrenciler derslerini uzaktan eğitim araçlarıyla dileyenler ise sınıf ortamında takip edebilecek.

KONYA’DA ORTAK KARAR

Konya’daki Selçuk, Necmettin Erbakan ile Konya Teknik Üniversiteleri ortaklaşa olarak, 2020-2021 eğitim öğretim güz yarıyılının uzaktan eğitim olacağı yönünde karar aldı. Üniversiteler kararlarını ortak açıklamayla duyurdu. Gerekçe olarak Konya’nın salgının en yoğun yaşandığı illerden birisi olması gösterildi.