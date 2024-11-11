Üniversitelerin kutup bölgesindeki araştırmaları sürüyor

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Dokuz Eylül, İstanbul Teknik, İstanbul, Karadeniz Teknik ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerindeki araştırmacıların yer aldığı sefer ekibi, küresel iklim değişikliğinin sonuçlarına yönelik birçok araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmalara, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, TÜBİTAK ile Bulgaristan, İtalya ve Şili kutup araştırmacıları da katıldı. Bu kapsamda düzenlenen 4’üncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferiyle, üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalara kaynak oluşturuldu.

‘200’ÜN ÜZERİNDE BİLİMSEL ÇIKTI ELDE ETTİK’

Her yıl düzenlenen seferler ile her iki kutup bölgesinde de uzun zaman dilimlerine yayılan bilimsel veri setleri elde ettiklerini dile getiren Sefer koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, “Bugüne kadar düzenlenen 8 Antarktik, 4 Arktik bilim seferinden 200’ün üzerinde bilimsel çıktı elde ettik. Verilerin üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımızdaki analizleri ve değerlendirmeleri sonrasında birçok bilimsel yayının çıkmasını bekliyoruz” dedi. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünden Bilge Durgut ise, Arktik Okyanusu’nda farklı bölgelerden, çevresel deney elde edebilmek için su örnekleri topladıklarını ve bunları süzerek DNA izolasyonları yaptıklarını belirtti.

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‘TÜRK KADINININ BİLİMDE ULAŞTIĞI NOKTA GÖRÜLÜYOR’

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında Svalbard Takım Adaları etrafından örnek toplayan Nursu Aylin Kasa da, “Bu bir deniz seferi olduğu için birçok zorluğu vardı. Ancak Türk bilim camiası ve özellikle Türk kadınlarının bilimde ulaştığı noktayı bizlere gösterebilmek için çok anlamlıydı” diye konuştu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinde görev yapan ve sefere liderlik eden Prof. Dr. Ersan Başar da iki proje üzerinde çalıştığını ve bunlardan ilkinin Arktik Bölgede sızan ve dökülen petrol kaynaklı hidrokarbon kirliliğinin tespiti yönünde olduğunu belirtti. Başar, diğer çalışmasının ise bölgedeki deniz ortamında biyolojik üretkenliğin belirlenmesi üzerine olduğunu söyledi.

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VERİLER ÖNEMLİ BİR KAYNAK OLUŞTURACAK

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi projeleri adına sefere katılan Gülden Açıl, mikroorganizmaları deniz buzlarından izole ederek tür belirleme yapacaklarına dikkat çekti. Açıl, alınan deniz buzu örneklerinin, bu alanda çalışma yapmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için de önemli bir kaynak oluşturduğunu dile getirdi.