Üniversitelerin dijital kütüphaneleri evdeki okurlarla buluşuyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine ziyarete kapanan kütüphaneler, 56’ncı Kütüphane Haftası’nı ‘Evde Kal’ çağrısına uyarak sosyal medya üzerinden kutluyor. Yurtiçi ile yurtdışında birçok üniversite tarafından oluşturulan dijital kütüphaneler de bu dönemde evde kalan kitapseverlerin ziyaretine açılıyor.

İŞTE O ÜNİVERSİTELERDEN BAZILARI:

İstanbul Teknik Üniversitesi: Üniversitenin twitter hesabından yapılan paylaşımda, bilgi edinme sürekliliğini sağlamak adına birçok kaynak ve esere ‘www.kutuphane.itu.edu.tr’ adresinden ulaşılabileceği açıklandı.

İstinye Üniversitesi: Üniversite, 500'ün üzerinde akademik ve popüler derginin yer aldığı veritabanı ‘İdeal Online’ı 30 Nisan tarihine kadar erişime açtı.

İstanbul Zaim Üniversitesi: Sosyal medya hesaplarından Kütüphane Haftası’nı kutlayan üniversite, “Koronavirüs salgını nedeniyle kütüphanelerimiz ziyaretçilerimize kapalı olsa da 260 bin e-Kitap ve 30 bin e-Dergiden oluşan kaynaklarımıza her zaman ulaşabilirsiniz" notunu paylaştı. Online kütüphaneye ‘https://www.izu.edu.tr/arastirma/kutuphane/izu-kutuphane’ linkinden ulaşılabiliyor.

Maltepe Üniversitesi: "Evde kaldığınız süre boyunca Maltepe Üniversitesi Kütüphanesi yanınızda!" mesajı veren üniversite kütüphanesine ‘https://kutuphane.maltepe.edu.tr’ adresinden erişilebiliyor.

Marmara Üniversitesi: Dijital kütüphane çalışmaları kapsamında koleksiyonlarında bulunan eserleri, ‘kutuphane.marmara.edu.tr/’ adresinden okuyuculara açtı.

Koç Üniversitesi: Aralarında Ankara Fotoğraf Karpostal ve Gravür Koleksiyonu, Ulla Johansen Anadolu Etnoloji Koleksiyonu, Ankara Harita ve Plan Arşivi gibi pek çok başlık altında yer alan arşivlerini ‘librarydigitalcollections.ku.edu.tr’ adresinden meraklılara sunuldu.

İstanbul Üniversitesi: Ünivresitenin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde düzenlenen ‘Gazeteden Tarihe Bakış Projesi’ kapsamında 18 bini aşkın gazete dijital ortama aktarılarak, kullanıcılarla buluşturuldu. 1928-1942 yıllarına ait Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Türkçe gibi değişik dillerde yayınlanan gazetelere ‘nek.istanbul.edu.tr’ adresinden ulaşılabiliniyor.

Boğaziçi Üniversitesi: Kütüphanenin ‘digitalarchive.boun.edu.tr’ bağlantısından da kütüphaneye bağışlanmış veya üniversite tarafından edinilmiş özel ve kurumsal arşivlere erişilebiliyor.

Berlin Devlet Üniversitesi: ‘Orient Dijital" projesi kapsamında hazırlanan, arasında 3 bin 500'e yakın Türkçe yazmanın bulunduğu birçok esere ‘orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de’ linkinden uaşılabiliyor.

Almanya Martin Luther Üniversitesi: Üniversitenin kaynakları, ‘menadoc.bibliothek.uni-halle.de/’ adresinden inclenebiliyor.

Princeton Üniversitesi: Üniversitenin İslami Yazmalar Dijital Kütüphanesi'nde, konulara ve başlıklara göre taramalar ‘library.princeton.edu/projects/islamic/’ adresinden araştırmacıların kullanımına sunuluyor.

Aynı zamanda aralarında Altınbaş, Çankaya, Ankara, Erzurum Atatürk, İstanbul Şehir ile İstanbul Aydın üniversitelerinin bulunduğu birçok özel ve devlet üniversitesi dijital kütüphanelerini okurlarla buluşturuyor.