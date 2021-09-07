Üniversitelere 57,7 milyar lira bütçe

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Orta Vadeli Program'dan (2022-2024) derlediği bilgiye göre, Türkiye'deki 128 kamu üniversitesine gelecek yıl için 57 milyar 730 milyon 609 bin lira ödenek verilmesi hedefleniyor.

Ankara Üniversitesi, 2022 yılı için öngörülen 1 milyar 814 milyon 158 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği Başkanlığı (968 milyon 161 bin lira), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (680 milyon 127 bin lira), Sayıştay (514 milyon 385 bin lira), Yargıtay (485 milyon 217 bin lira), Danıştay (324 milyon 369 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İKİNCİ SIRADA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAR

İstanbul Üniversitesi, öngörülen 1 milyar 802 milyon 88 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikici sırada yer aldı. Bu kurumu 1 milyar 661 milyon 837 bin lira verilmesi planlanan Hacettepe Üniversitesi, 1 milyar 407 milyon 32 bin lira ödenek ayrılması beklenen Ege Üniversitesi ve 1 milyar 385 milyon 384 bin lira tahsis öngörülen Gazi Üniversitesi izledi.

12 üniversitenin bütçesinin 1'er milyar liranın üstünde olması dikkati çekti.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite 47 milyon 149 bin lirayla İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak programda yer aldı. Bu alanda diğer üniversiteler 49 milyon 166 bin lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 63 milyon 269 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak sıralandı.

OVP'ye göre, 2022 yılı ödenek teklif tavanları en yüksek 20 üniversite şöyle:

ÜNİVERSİTELER BÜTÇE ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1.814.158.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1.802.088.000 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1.661.837.000 EGE ÜNİVERSİTESİ 1.407.032.000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1.385.384.000 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1.253.519.000 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1.176.843.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 1.170.065.000 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1.054.602.000