KADIN AKADEMÄ°SYEN ORANI YÃœZDE 44,95

Akademisyen sayÄ±sÄ± 2003'te 74 bin 134 iken Ekim 2020'de bu sayÄ± 93 bin 893'i erkek, 76 bin 668'i kadÄ±n olmak Ã¼zere 170 bin 561'e ulaÅŸtÄ±. Toplam akademisyenler iÃ§inde kadÄ±n akademisyenlerin oranÄ± yÃ¼zde 44,95 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. KadÄ±n akademisyen sayÄ±sÄ± 2002'de 26 bin 2 iken bu sayÄ± 2020'de yaklaÅŸÄ±k 3 kat artÄ±ÅŸla 76 bin 668'e Ã§Ä±ktÄ±.Â Â Â Â Â

YAKLAÅžIK 9 BÄ°N KADIN PROFESÃ–R VAR

8 bin 889 kadÄ±n profesÃ¶r, 6 bin 514 kadÄ±n doÃ§ent, 17 bin 698 kadÄ±n ise doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi unvanÄ±yla akademisyen olarak gÃ¶rev yapÄ±yor. Buna gÃ¶re toplam 27 bin 861 profesÃ¶rden yÃ¼zde 31,95'i, 16 bin 383 doÃ§entten yÃ¼zde 39,77'si, 40 bin 231 doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesinden yÃ¼zde 44'Ã¼ kadÄ±nlardan oluÅŸuyor.Â Â Â Â

Ã–ÄžRETÄ°M GÃ–REVLÄ°SÄ° KADINLAR ERKEKLERÄ° GEÃ‡TÄ°

Akademide kadÄ±n Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlileri ile araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlilerinin sayÄ±sÄ± erkekleri geÃ§ti. 18 bin 602'si kadÄ±n, 18 bin 382'si erkek olmak Ã¼zere 36 bin 984 Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi, 24 bin 955'i kadÄ±n, 24 bin 147'si erkek olmak Ã¼zere 49 bin 102 araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi akademik hayatta yer alÄ±yor.Â Â Â Â Â

ÃœNÄ°VERSÄ°TELERDEKÄ° KIZ Ã–ÄžRENCÄ° SAYILARIÂ Â Â Â Â

Verilerde, Ã¼niversiteye devam eden kÄ±z Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± da dikkati Ã§ekti. Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de bir Ã¼niversite programÄ±na kayÄ±tlÄ± 8 milyon 76 bin 615 Ã¶ÄŸrencinin yÃ¼zde 48,12'sini (3 milyon 887 bin 135) kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler oluÅŸturuyor. Lisans programlarÄ±na kayÄ±tlÄ± 4 milyon 616 bin 632 Ã¶ÄŸrencinin yÃ¼zde 47'si, yÃ¼ksek lisansa devam eden 304 bin 990 Ã¶ÄŸrencinin yÃ¼zde 46'sÄ±, doktora yapan 99 bin 892 Ã¶ÄŸrencinin yÃ¼zde 46'sÄ± kÄ±z Ã¶ÄŸrenci. Meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda Ã¶rgÃ¼n eÄŸitime kayÄ±tlÄ± 1 milyon 9 bin 812 Ã¶ÄŸrencinin 43,50'sini de (439 bin 298) kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler oluÅŸturuyor.Â Â Â Â Â

322 KADIN DEKAN, 17 KADIN REKTÃ–R

Ãœniversite yÃ¶netimlerine iliÅŸkin verilerde kadÄ±n dekanlarÄ±n oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 18 olduÄŸu belirlendi. 1388 dekanÄ±n bulunduÄŸu devlet Ã¼niversitelerinde 216, 409 dekanÄ±n bulunduÄŸu vakÄ±f Ã¼niversitelerinde 106 kadÄ±n dekanlÄ±k gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.Â Â Â Â Â

Devlet Ã¼niversitelerinde 8, vakÄ±f Ã¼niversitelerinde 9 kadÄ±n rektÃ¶r olarak gÃ¶rev yapÄ±yor. TÃ¼rkiye'deki 17 kadÄ±n rektÃ¶r, 206 Ã¼niversitenin yÃ¶neticilerinin yÃ¼zde 8'ine karÅŸÄ±lÄ±k geliyor.Â Â Â Â Â

Ã–te yandan, 2019-2020 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± gÃ¼z dÃ¶nemi itibarÄ±yla "YÃ–K 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamÄ±nda eÄŸitim alan 4 bin 274 burslu Ã¶ÄŸrencinin 2 bin 627'si kadÄ±nlardan oluÅŸuyor. Bu sayÄ±, toplam burslu Ã¶ÄŸrencinin yÃ¼zde 61,46'sÄ±.Â Â Â Â Â

AVRUPA'DAN Ã–NDEYÄ°Z

YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, TÃ¼rkiye'deki kadÄ±n Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi sayÄ±sÄ±nÄ±n Avrupa'nÄ±n Ã§ok Ã§ok Ã¼stÃ¼nde seyrettiÄŸine iÅŸaret ederek, "AraÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi arasÄ±nda kadÄ±n araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlileri erkeklerden fazla. BugÃ¼nÃ¼n araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlileri Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri olacaÄŸÄ± iÃ§in 4 yÄ±l iÃ§inde TÃ¼rk yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim sisteminde kadÄ±n akademisyenler daha fazla olacak. KadÄ±n akademisyen oranÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir ihtimalle TÃ¼rkiye'nin, Avrupa'nÄ±n Ã¶nde gelen Ã¼lkelerinden birisi olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.Â Â Â Â Â