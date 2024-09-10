Üniversitelerde yapay zeka destekli tarım projeleri

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Bartın Üniversitesinde, “Yapay Zekâ Tabanlı Sınıflandırma Makinesi” projesi ile defne yaprağı ve balıkçılık faaliyetlerinde üretimin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROMER) bünyesinde arı davranışlarının izlenmesi ve analiz edilmesi için yenilikçi ve düşük maliyetli çözümler sunarak biyoloji ve ziraat alanlarındaki araştırmalarda otomatizasyon eksikliğini gidermek için çalışıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde geliştirilen “Sulama Yöntemi ve Bitki Su Tüketimi (TAGEM SUET)” sistemi ise günlük meteorolojik verileri işleyerek en tasarruflu sulama yöntemini hesaplıyor ve 30 yıllık meteorolojik verilerle bitki türlerine dair bilgileri veri tabanında barındırıyor.

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BAĞCILIK SORUNLARINA YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİ

Siirt Üniversitesinde, “Yapay Zeka ve İHA Destekli, Otonom Bitki Sağlığı Tespiti ve Püskürtme Yeteneğine Sahip Hassas Tarım Sistemi” adlı projeyle öncelikli hedef, üzüm bağı yetiştiricilerinin karşılaştığı bitki sorunlarını tespit etmek olurken İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ege Üniversitesinin de yer aldığı ortak projede, üzüm bağı yetiştiricilerinin karşılaştığı demir kloroz gibi problemleri erken tespit ederek çözümler sunmayı hedefliyor.

MAKİNE ÖĞRENMESİYLE 28 BİN BAĞIMSIZ DENEME

İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Ege Üniversitesinde, görüntü işlemede yeni bir yöntem kullanılarak, görüntü sınıflandırma modellerini iyileştirilecek ve tarımda ilaçlama normunun daha hassas yapılmasını sağlayacak bir proje yürütülüyor. Hitit Üniversitesi de yapay zekayı yenilenebilir enerji, yağmur hasadı ve yeşil hidrojen üretimi ile birleştiriyor. Çukurova Üniversitesi ise yeni projesiyle makine öğrenmesiyle pratikte gerçekleştirmenin çok zaman alacağı 28 bin 800 bağımsız yetiştiricilik denemesine denk gelen veri tahminlemesi elde edilebilecek.

ISPARTA’DA İKİ PROJE

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi elma ağacının azot durumunu yapay zekâ temelli bir metodolojiyle tahmin etmek için bitki örneklerinin laboratuvar analiz sonuçları ve dijital görüntülerin entegrasyonunu kullanıyor. Üniversite bünyesindeki başka bir proje de yapay zeka teknolojilerini kullanarak kompost çayı üretimini optimize etmeyi sağlıyor.

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OTONOM SERA SİSTEMLERİ

Iğdır Üniversitesinde de biyokömürün hem normal hem de tuzlu toprak koşullarında biber bitkisinin gelişimi ve verim parametreleri üzerindeki etkileri yapay zekâ yöntemleriyle incelenecek. Batman Üniversitesinde “Yapay Zeka Kontrollü Otonom Sera Yönetim Sistemi” projesi ile seralardan alınan veriler yapay zeka ile işlenerek kontrol ediliyor, bitkilerin hastalıkları ve rekolte tahmini yapılıyor.

YABANİ OT TESPİTİNDE DRONE KULLANACAKLAR

Mersin Üniversitesinde derin öğrenme metotları ve drone teknolojileri bir arada kullanılarak yabani otların tespiti ve bertarafına yönelik sınıflandırma yapılacak. Erciyes Üniversitesinde “İnsansız Hava Aracından Alınan Tarım Arazisi Görüntülerinin Derin Öğrenme Yöntemleri ile İncelenmesi” projesi ile derin öğrenme tabanlı yabani ot tespiti çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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AYÇİÇEĞİ HASTALIKLARI TEŞHİS EDİLECEK

Kırklareli Üniversitesinde, Trakya’da yetiştirilen ayçiçeklerinin görüntüleri elde edilerek bu bitkide oluşabilecek hastalıkların teşhisi yapılacak. Bu sayede verimli bir tarım üretiminin sağlanması gerçekleştirilecek ve hem zaman hem de maliyet açısından bir kazanç elde edilecek. Ege Üniversitesinde de ayçiçeğinin kuraklık stresine karşı fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler tepkileri üzerindeki etkilerinin ilk kez karşılaştırıldığı çalışmalar yapılacak.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEN VERİM TESPİT ÇALIŞMALARI

Yaşar Üniversitesi, pamukta sürdürülebilir verimlilik sağlamaya yönelik yapay zeka temelli “Tarla Bitkisi Verim Tespit Yöntemi” adlı yazılım ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil aldı. Beykent Üniversitesi “Tarımda yabanileşmeye son” düşüncesiyle, karada hareket eden robotlarla tarımda verimliliği artırmayı amaçlıyor. Üniversite bünyesinde Tarımsal İnsansız Kara Aracı ile üç boyutlu tasarım programları kullanılarak aracın fiziki görünümünü çizip ardından arazi şartlarına uygunluğu üzerine analizler gerçekleştirildi. Sabancı Üniversitesinde “Hassas tarım için alan genelleme” çalışması yürütülüyor. Projeyle bilgisayarla görü kullanılarak tarım mahsullerinin tespiti ve sayımı yapılacak.