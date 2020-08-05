Üniversitelerde tercih maratonu

Üniversitelerde bu yılki toplam kontenjan sayısı 993 bin 403 olarak açıklandı. Bunların 494 bin 426’sını önlinsans, 498 bin 977’sini ise lisans programları oluşturuyor. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 barajını geçen adaylar önlisans ve özel yetenekle alan programları tercih edebilecek. Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) 170 barajını geçenlerse lisans programlarını seçebilecek. Barajı geçenlerin 24 tercih hakkı bulunacak. Adaylar tercih işlemlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59’da sona erecek. ÖSYM yetkilileri, adayları şifrelerini kimseyle paylaşmamaları konusunda uyarıyor.

YÖK’TEN SANAL FUAR

Bu arada YÖK’ün COVID-19 nedeniyle riskleri en aza indirmek amacıyla düzenlediği ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’ başladı. Tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik hazırlanan fuara 7 Ağustos’a kadar https://sanalfuar.yok.gov.tr’ adresinden erişim sağlayabilecek. 200 yükseköğretim kurumunun katıldığı sanal fuarda yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapıp, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirecek. Fuarda üniversitelerin programları, bölümleri, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetleri tanıtılacak. Kurumlar canlı sohbetle adayları bilgilendirebilecek.

Fuarla ilgili konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Bu fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.