Üniversitelerde öğrenci özlemi: Kampüslerin tadı tuzu yok

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest2020’de başarı elde eden öğrencilerle üniversite bahçesinde bir araya gelen Yıldız Teknik Üniversitesi rektörü Tamer Yılmaz’ın heyecanı gözlerinden okunuyordu. Öğrencilere olan hasretini “ben rektör olarak onları özlemle bekliyorum” cümleleriyle dile getiren Yılmaz, bundan sonraki süreçte yola nasıl devam edileceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Hibrit eğitime başladıklarını ifade eden ve güz döneminin bu şekilde geçeceğini söyleyen Prof. Dr. Tamer Yılmaz, şöyle konuştu:

'ÜNİVERSİTEDE RANDEVU SİSTEMİ'

"Eğitim üniversitenin tamamında henüz mümkün değil ama hibrit eğitim var. Zorlamıyoruz. Atölyelerle ilgili tüm videoları çektik. Atölyede yapılacak deneyleri ve laboratuvar deneylerinin videolarını çektik. Hepsi hazır. Bütün sınıf mevcudunu alma gibi bir şansımız yok. Az sayıda öğrenciyle ilerliyoruz. Bunu da randevu sistemiyle yapıyoruz. Kalan öğrencilerin de orada yapılan deneyleri canlı izleme şansı var.

YÜZ YÜZE EĞİTİME YOĞUN TALEP

Yüz yüze eğitime geçmekle ilgili talep çok. Ama çekimser olan öğrenciler de az değil. Çoğu öğrenci okula toplu taşımayla geliyor. Yurtların da durumu malum. O yüzden de bu şekilde devam edilsin diyorlar. Yani yüz yüze eğitimi isteyenler ve istemeyenlerin oranı yarıya yarıya diyebiliriz.

KAMPÜSLERE HES KODUYLA GİRİLİYOR

Biz şu an deneme yapıyoruz. Kampüsteki nüfus, toplam nüfusun 3’te 1’ini geçmeyecek şekilde sınırlandırıldı. HES koduyla içeri girebiliyor herkes. İlerleyen dönemde bunu belki yarıya yani yüzde 50’ye çekebiliriz.

BU İŞİN BU ŞEKİLDE KEYFİ YOK

Umarım bahar döneminde üniversiteler tamamen kapılarını açar. Bu işin bu şekilde keyfi yok. Çok net söylüyorum öğrenci yoksa kampüsün tadı tuzu yok. Verimliliği de yok. Ben rektör olarak özlemle bekliyorum. Aynı şekilde tüm öğretim görevlilerimiz de öyle. Ama şartlar bizi de aşıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun vermesi gereken kararlar. Çocuklarımızın gençlerimizin sağlığını tehlikeye atamayız. Bizim böyle bir karar alma yetkimiz yok. Sadece bu ortamı en sağlıklı şekilde kullanmaya hazır hale getirebiliriz. Zaten bunu da yapıyoruz.

HAFTADA 2 GÜN EĞİTİM ÜNİVERSİTEDE UYGULANABİLİR

İlk ve orta öğretim için alınan karar üniversitelerde de uygulanabilir. Ben bu kararı takdirle karşılıyorum. Bütün ilkokul kademeleri haftada iki gün gelecek denildi. Bu çok güzel bir karar. Tüm fakülte öğrencileri de haftada iki gün gelecek diye karar çıkarsa biz onu çok güzel dengeler ve uygularız. Ders saatlerini de daha kısa tutarak güzel bir sistem oturtabiliriz.

YURT PROBLEMİMİZ VAR

Üniversite gençliğinin kalacakları bir yurda ihtiyacı var. Bizim öğrencilerimizin yüzde 50’sinden fazlası şehir dışından geliyor. Pandemiden önce zaten yurt konuşunda öğrencilerimizden gelen talebin tamamı karşılanamıyordu. Şimdi şartlarımız daha da kısıtlı hale geldi. Öğrenci, ‘okula gelelim ama nerde kalacağız’ diyor. Toplu taşıma yine problem demiştik. Yoksa kampüsümüzü görüyorsunuz. Çok güzel bir alanımız var. Rahatlıkla kademeli yüz yüze eğitime geçebiliriz. İmkânımız var ama üniversite dışındaki parametreleri de düşünmek zorundayız."