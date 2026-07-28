Üniversitelerde kontenjana istihdam ayarı

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Üniversite programlarının kontenjanları, mezunların istihdam olanakları ve geleceğin mesleklerine duyulan ihtiyaç dikkate alınarak planlanacak. Yeni planlamanın en dikkat çekici sonuçlarından biri bilişim alanında görüldü. Ön lisans programlarında bilişim teknolojileri kontenjanları yaklaşık yüzde 48 artırılırken, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları’ndaki kontenjan artışı yaklaşık yüzde 41 oldu.

LİDER SİBER GÜVENLİK

En büyük artış ise siber güvenlik alanında gerçekleşti. Özvar, bu alandaki eğitim kapasitesinin yaklaşık 16 kat büyüyerek yüzde bin 520 arttığını açıkladı. Lisans programlarında da benzer bir yaklaşım izlendi. Son üç yılda bilgisayar ve bilişim bilimleri programlarının kontenjanları yaklaşık yüzde 31 artırıldı. Bu artışın yazılım, yapay zekâ, veri bilimi ve dijital teknolojiler alanlarında hızla büyüyen nitelikli insan kaynağı ihtiyacından kaynaklandığı belirtildi. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların kontenjanları da yüzde 11 artırıldı. Spor bilimleri fakültelerinde bu artış yüzde 34’e ulaşırken, sanat ve tasarım fakültelerinde son dört yılda yaklaşık yüzde 16’lık kapasite artışı gerçekleştirildi. Diğer yandan stratejik öneme sahip alanlarda ise daha sınırlı bir büyüme tercih edildi. Buna göre tıp fakültelerinin kontenjanları yaklaşık yüzde 2.8; ziraat, tarım ve hayvancılık programlarının kontenjanları ise yüzde 1.6 oranında artırıldı.

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YÖK BAŞKANI ÖZVAR: MEZUN ARZINA DENGE

“Kararlarımızı geçici yönelimlere göre değil, veriye dayalı ve uzun vadeli bir anlayışla alıyoruz” diyen Özvar, yükseköğretimde yürütülen planlamayla mezun arzı ile istihdam arasındaki dengeyi güçlendirmeyi, bilişim, siber güvenlik, dijital teknolojiler ve üretim odaklı alanlarda nitelikli insan kaynağını artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Özvar, yükseköğretim kapasitesini Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendirirken gençleri de geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.