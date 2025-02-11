Üniversitelerde kadın öğrenci oranı yüzde 53, Akademideki kadınların oranı yüzde 47

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Geçtiğimiz yılın verilerine göre; üniversitelerde 3 milyon 873 bin 437 kadın, 3 milyon 457 bin 495 erkek öğrenci olmak üzere toplam 7 milyon 330 bin 932 öğrenci öğrenim görüyor. Buna göre yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranı yüzde 53’e ulaştı. Üniversitelerde önlisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 54’ü, lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 52’si, yüksek lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 50’sini, doktora düzeyinde öğrenim görenlerin ise yüzde 51’ini kadınlar oluşturuyor. Öte yandan YÖK’ün aldığı kararla 2023 yılından itibaren 34 yaş üzeri kadınlar için YKS’de ek kontenjan tanımlanarak, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sağlandı. Farklı nedenlerle eğitimlerine devam edemeyen 34 yaş üstü kadınlar, bu fırsat ile yükseköğrenime başlayarak eğitim hayatlarını devam ettirdi.

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BİLİM KADINLARININ YÜKSELİŞİ

Türkiye’deki üniversitelerde toplam 184 bin 21 öğretim elemanı görev yapıyor. Bunlardan 97 bin 532’si erkek, 86 bin 489’u kadın. Buna göre kadın akademisyenlerin oranı yüzde 47’ye çıktı. Bu oranla akademideki kadın oranı en yüksek seviyeye ulaştı. Akademide kadın araştırma görevlileri ile kadın öğretim görevlisi sayısı da erkekleri geride bıraktı. Toplam araştırma görevlisinin yüzde 55’i, öğretim görevlisi kadrosunun ise yüzde 52’si kadınlardan oluşuyor. Türkiye’deki üniversitelerde profesörlerin yüzde 35’ini, doçentlerin yüzde 43’ünü, doktor öğretim üyelerinin ise yüzde 48’ini yine kadınlar teşkil ediyor.

AKADEMİK YAYINLAR DA ARTTI

Yükseköğretim kurumlarında pek çok alanda hayata geçirilen sosyal sorumluluk çalışmaların, bilimsel veya akademik projelerin yanı sıra fırsat eşitliği, insan hakları, kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularında yapılan yayınlar da ön plana çıkıyor. Üniversitelerde akademik çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz yıl fırsat eşitliği konusunda 12 tez, 192 yayın; kadın hakları çerçevesinde 25 tez, 675 yayın; kadına yönelik şiddet alanında ise 148 tez, 4 bin 142 yayın yapıldı. Fırsat eşitliği, insan hakları, kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularında, güncel verilere göre toplam 10 bin 336 tez ve yayın bulunuyor.