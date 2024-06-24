Üniversitelerde istihdam odaklı programlar devrede

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenen ‘Kariyer Planlamasını Yeniden Şekillendirme: Boşlukları Kapatma’ Konferansı’na katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan YÖK Başkanı Özvar, üniversite ve kariyer ilişkisinin küresel düzeyde ele alındığını dile getirerek şunları söyledi:

PROGRAMLAR KADEMELİ OLARAK DÖNÜŞÜYOR

“Yükseköğretimin, ülkelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyiyle ve farklı sektörlerle uyum içinde bulunmasını sağlamak kaçınılmaz hale geldi. Üniversite eğitimi, değişen ve dönüşen dünyada kariyer elde etmenin en önemli aşaması olarak görülüyor. Genç ve dinamik nüfusumuzun üniversiteye erişim talebi canlılığını koruyor. Bu yoğun ve güçlü talebe, doğru politikalarla cevap vermek önceliklerimizden biri. Piyasayla, istihdamla, kültür, sanat ve edebiyatla bağı azalmış programları kademeli olarak dönüştürme yolunda somut adımlar atıyoruz. Üniversite mezunlarımızın sadece Türkiye’de değil, küresel piyasalardaki imkanlara göre de kendilerini yetiştirmeleri için gerekli program dönüştürme süreçlerini yürütüyoruz. Bu anlayışla, milli ve küresel vizyonumuzun ihtiyaç duyduğu nitelikli beşerî sermayeyi destekleyecek istihdam odaklı programları devreye sokarken, işlevini kaybeden programları sistem dışına çekmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde, bu yöndeki eğilimin daha da güçlenmesi söz konusu olacak.

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KARİYER İMKANLARI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ

Diploma çok kıymetli. Ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değil. dedi. Üniversite eğitimi bir diploma sağlar ancak doğrudan bir meslek kazandırmaz. Üniversiteler ders dışı kazanımların elde edildiği, kültürel ve sosyal becerilerin geliştirildiği, insana yeni ufuklar açan kurumlardır. Gençler hangi üniversitede ve hangi bölümde okursa okusun kendilerini geliştirmekten ve yeni kazanımlar elde etmekten asla vazgeçmemeli. Teoriye dayalı öğrenmelerin yanında kendilerini geleceğe hazırlayacak uygulamalara ve ders dışı kazanımlara önem vermeliler. YÖK olarak üniversite öğrencilerine yeni kariyer imkanları ve yeni ufuklar kazandırmak için önemli çalışmalar yürütüyoruz.

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EN AZ İKİ YA DA ÜÇ YABANCI DİL

Üniversite öğrencilerimizin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademisi ve Savunma Sanayii Akademisi gibi kurumlardan dersler alması ve bunların kredilendirilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bunlar önümüzdeki dönemde yaygın bir şekilde uygulamaya geçecek. Ayrıca çeşitli meslek örgütleri, sanayi odaları ve organize sanayii bölgelerinin yönetimleriyle de yakın iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan artık tek yabancı dille yetinilmemesi, en az iki veya üç yabancı dil öğrenmek hedeflenmeli. Farkı yaratacak olan husus, nitelikli bir üniversite eğitiminin alınmasının yanı sıra, kaç yabancı dilin hangi düzeyde bilindiği olacak.”