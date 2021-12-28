Üniversitelerde hibrit eğitim kararı

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Maltepe Üniversitesi Senatosu tarafından yapılan açıklamada "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında çevrimiçi (online) yapılan derslerin yarıyıl sonu sınavlarının (finaller) çevrimiçi, yüz yüze yapılan derslerin yarıyıl sonu sınavlarının yüz yüze yapılması konusunda tavsiye kararı almış, asıl kararın akademik birim kurullarına bırakılmasına karar verildi " denildi. Ayrıca 30 Aralık ve 7 Ocak arasındaki uygulamalı dersler ve uygulama saatleri olan dersler de çevrimiçi yapılacak.

UYGULAMALI DERSLER ÇEVRİMİÇİ OLACAK

Işık Üniversitesi sosyal medya hesabından "Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Uygulamalı derslerin fiziki ya da uzaktan (online) yapılmasıyla ilgili olarak Fakülte ve Müdürlükler ayrıca karar alacak, kararları zaman yitirmeksizin duyuracak” açıklamasını yaptı.

ÇALIŞMA ALANLARI SEYRELTİLECEK

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tamamen hibrit eğitime geçme kararı aldı. 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar uygulanacak karar kapsamında, öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak. Ancak öğrenciler dersi isterlerse sınıfta, isterlerse uzaktan takip edebilecekler. Yarıyıl sonu sınavları ise yüz yüze yapılacak. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak.”