Üniversitelerde dijital dönüşüm

Bu yıl ilk kez üniversiteye başlayacak öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda lisans ve önlisans eğitimlerine devam eden binlerce öğrenci, yeni dönemde üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Konuya dair son olarak geçtiğimiz hafta YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan bir açıklama gelmişti. İşte, konuya dair ayrıntılar...

YÖK tarafında gerçekleştirilen “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamındaki 15 üniversite ile Sakarya Üniversitesi arasında, YÖK’ün koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan “Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü” imzalandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın başkanlığında, küresel covid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen protokolü YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er imzaladı. Toplantıya 15 üniversitenin rektörleri ile Uzaktan Eğitim Platformunu sağlayacak olan Sakarya Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan katıldı.

İLK VE İKİNCİ AŞAMA TAMAM, SIRA ÜÇÜNCÜ AŞAMADA

Küresel salgın başlamadan önce, 2018 yılında, uzaktan öğretimle ilgili önemli bir proje olan ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm’ü başlattıklarını ifade eden YÖK Başkanı Yekta Saraç, projesinin ilk aşamasında ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yeni kurulmuş 16 üniversitede öğretim elemanlarının ve öğrencilerin dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik bir program düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda şu ana kadar Anadolu Üniversitesi iş birliği ile 10 bin 725 öğretim elemanına çevrimiçi olarak “Dijital Çağda Öğrenme ve Öğretme” ve 61 bin 346 öğrenciye de bir dönemlik kredili olarak “Dijital Okuryazarlık” dersleri verildiğini kaydeden Başkan Saraç, şunları söyledi:

“Dolayısıyla, proje kapsamındaki bu üniversitelerimiz aslında içinde bulunduğumuz küresel salgın sürecine daha hazırlıklı girdiler. Projenin ikinci aşamasında ise 16 Mart 2020’de bu 16 üniversiteye ilave olarak yeni kurulmuş 5 teknik üniversitemiz ve Anadolu’da bulunan 3 üniversitemizin öğretim elemanlarına YÖK, CISCO ve ODTÜ iş birliği ile “Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi” konularında eğitimler verilmeye başlanmış olup süreç halen devam etmektedir. Ayrıca, proje kapsamındaki üniversitelerimizin öğrencilerine bir dönemlik kredili olarak Siber Güvenlik dersi verilmesi planlanmaktadır. Bugün imzaları atılacak olan protokolle de Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projemizin 3. aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bu aşamada, Sakarya Üniversitesinin geliştirdiği tamamen yerli olan Uzaktan Eğitim Platformu, YÖK koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM işbirliği ile 15 üniversitemizin hizmetine sunulacak. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde proje kapsamındaki 15 üniversitemiz uzaktan öğretimle yapacakları derslerini bu yerli platform aracılığıyla gerçekleştirecekler. Projeye destek veren TÜBİTAK’a, Sakarya Üniversitesine ve proje kapsamındaki 15 üniversitemize teşekkür ediyorum.”

SOSYAL ADALET VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Dijital Dönüşüm Projesi’nin YÖK’ün sosyal adalet ve fırsat eşitliği penceresinden yükseköğretime bakışının yansıması olduğunu belirten Saraç, 15 üniversitenin de bu bakış açısı ile seçildiğinin altını çizdi. Bu hususun üniversitelerin bulundukları bölgeye değer katma konusunda daha yetkin olmalarına vesile olacağını kaydeden Başkan Saraç son olarak “Bunun dışında, üniversitelerimiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aldığımız kararlarla, mevzuat açısından karma-hibrit sisteme geçti. Yani üniversitelerimiz mevzuat olarak yerelden alınacak kararlar ile kendilerine uygun olan şekilde eğitim vereceklerdir. Bütün üniversitelerimizde liyakat ve ehliyet temelli çalışmalar ve yönetim anlayışını ortaya koymaya devam ediyoruz” dedi.

UZAKTAN EĞİTİME 5 MODÜL

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve üniversite rektörlükleri arasında imzalanan protokol, Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen “Uzaktan Öğretim Platformu”nun, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor.

YÖK’ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak olan Uzaktan Öğretim Platformu Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak. Bu modüller ise, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü, Sanal Sınıf Modülü, Duyuru Modülü, Çevrimiçi Sınav Modülü, Raporlama Modülü olarak sıralanıyor.

YÖK’ün iki yıldır yürütmekte olduğu Dijital Dönüşüm Projesi içerisinde yer alan “Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak Üniversiteleri” proje kapsamındaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar.