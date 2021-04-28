Üniversitelerde de sınavlar ertelendi

Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte alınan yeni tedbirler kapsamında eğitim bir kez daha okuldan evlere taşındı. Anaokulları, 8 ve 12’inci sınıflar dahil üç hafta boyunca uzaktan eğitime geçti. Yükseköğretim kurulu uzaktan ve yüz yüze eğitim kararını üniversite yönetimlerine bırakmış, tıp, mühendislik gibi bazı fakültelerde uygulamalı dersler yüz yüze yapılmaya başlanmıştı. Ancak alınan son karardan yüksekokullar da etkilendi. YÖK, yüz yüze sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelendiğini duyurdu. YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

SINAVLAR ERTELENSİN YA DA ÇEVRİMİÇİ YAPILSIN

“Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00’den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur.”