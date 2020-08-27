Üniversitelerde 57 bin boş kontenjan

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayınladığı ‘YKS Yerleştirme Raporu’na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165’ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56’sı ise boş kaldı. Boş kontenjanların 30 bin 387’sini önlisans, 26 bin 669’unu lisans programları oluşturdu. Gözde bölümlerde de boş kontenjanların kaldığı görüldü. Tıp programlarında 47, hukukta 1509, mimarlıkta 1720, öğretmenlikte 909 boş kontenjan kaldı. Raporda öne çıkan bulgular şöyle:

SINAVA 2.5 MİLYON ADAY GİRDİ

Bu yıl YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 500 bine yaklaştı. 14 yıl önce, 2006’da ÖSYS’ye başvuran aday sayısı 1 milyon 678 bin 383 iken, YKS’nin uygulamaya girdiği 2018 yılında 2 milyon 381 bin 412, 2019 yılında 2 milyon 528 bin 31, 2020’de ise 2 milyon 436 bin 958 oldu. Geçen sene lise son sınıf düzeyinde YKS’ye başvuran aday sayısı 983 bin 701 iken bu yıl bu sayı, 894 bin 187 olarak gerçekleşti.

781 BİN ADAY YERLEŞTİ

Bu yıl yükseköğretim kurumlarına (okul birincisi kontenjanı dahil) örgün öğretim programlarında 838 bin 221 kontenjan tahsis edildi. 2019’da örgün öğretim programlarına yerleşen toplam aday sayısı 753 bin 461 iken rakam bu yıl 781 bin 165’e yükseldi. Örgün programlarda 2019 yılında 71 bin 233 olan boş kontenjan sayısı ise bu sene 57 bin 56’ya düştü.

KKTC VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

Tıp programlarında 16 bin 818 kontenjanın 16 bin 771’i doldu. Dolmayan 47 kontenjanın vakıf ve KKTC üniversitelerinde olduğu görüldü. Hukukta ise 16 bin 580 olan kontenjanın 15 bin 71’i doldu. Mimarlıkta 8 bin 132 kontenjandan 1720’si boş. Öğretmenlik programlarında da 43 bin 501 kontenjanın 909’ü dolmadı. Mühendislik bölümlerinde 11 bin 904, açıköğretim programlarında da 13 bin 212 kontenjan boş.

BARAJLARIN ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Bu yıl ilk kez diş hekimliği ve eczacılık programlarında da baraj uygulandı. Diş hekimliği programında 7 bin 913 toplam kontenjanın 267’si boş kaldı. Dolmayan 267 kontenjanın 171’i vakıf, 95’i KKTC üniversitelerinde. Yine bu sene ilk kez başarı sıralaması şartı uygulanmaya başlanan eczacılıkta ise 3 bin 972 toplam kontenjanın 3 bin 925’i doldu. Boş kalan 47 kontenjanın tamamının KKTC üniversitelerinde olması dikkat çekti.

ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI TÜR KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ DOLULUK (Oran)

Devlet..... 658.466 630.608 27.858 95.77

Vakıf....... 164.817 141.323 23.494 85.75

KKTC....... 13.848 8.636 5.212 62.36

Diğer....... 1.090 598 492 54.86

Toplam 838.221 781.165 57.056 93.19

% 80: 2019 yılında 1 milyon 113 bin 640 aday tercih yapmıştı. Bu sene tercih yapan aday sayısı 1 milyon 151 bin 632’ye yükseldi. YÖK’ün hazırladığı rapora göre, yerleştirme sonucunda bu yıl tercih yapan her 100 adayın 80’i üniversiteli oldu.