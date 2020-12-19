Üniversitelerarası işbirliğinde ilk uygulama

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) girişimiyle geçtiğimiz Nisan ayında yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle ‘stratejik önem taşıyan projelerin’ desteklenmesi için alanında temayüz etmiş birden fazla üniversitenin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirmelerine imkân verecek olan ve ‘Türkiye’de ilk defa uygulanacak bir modelle’ kurulan ortak araştırma ve uygulama merkezlerinden ilkinin yönetmeliği 19 Aralık 2020 tarihli resmi gazetede yayımlandı.

Konuyla ilgili YÖK’ten yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

“Bu projeyle birlikte Türk yükseköğretim sistemine ‘birlikte iş yapma modeli’ de kazandırılarak, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi sağlanıyor. Ankara, Gazi ile Orta Doğu Teknik üniversiteleri Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM), Türk yükseköğretimine birlikte iş yapma modelini getirmesinin yanı sıra ülkenin gelişmesi için öncelikli ve özellikli bir alanda büyük yatırım ve harcama yapılmasını gerektiren projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından da örnek olacak.”

19 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle kurulan NÖROM’un ülkemize hayırlı olmasını dileyen ve bu modelin ‘Türkiye için ilk defa uygulanacağını’ belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise, Yeni YÖK’ün ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda katma değer üretecek yükseköğretim Ar-Ge merkezleriyle ilgili yeni ve yenilikçi çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.