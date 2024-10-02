Üniversiteler ‘yeşil kampüs’ çalışmalarında nelere dikkat etmeli?

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Bu maddelerden 15’i ise üniversitelerin ‘sürdürülebilirlik’ konusunda üstlenebileceği çalışmaları kapsıyor. Akademisyen, Nörolog ve Kocaeli Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu, Türkiye’de yeni akademik yıl başlarken üniversitelerin öğrencilerini enerji tasarrufu, iklim değişikliği ve ulaşım konusunda bilgilendirmesi gerektiğini söylüyor. Prof. Dr. Komsuoğlu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda üniversitelerin ‘yeşil kampüs’ çalışmalarını nasıl yönetmesi gerektiği hakkında öneriler veriyor.

Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu’nun yazısını okumak için tıklayın.