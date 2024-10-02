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Üniversiteler ‘yeşil kampüs’ çalışmalarında nelere dikkat etmeli?

Güncelleme Tarihi:

#Konuk Yazar#BM#Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu
Üniversiteler ‘yeşil kampüs’ çalışmalarında nelere dikkat etmeli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 14:37

Birleşmiş Milletler (BM) 2016 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kabul etti. 17 başlıktan oluşan bu hedeflerin de 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Bu maddelerden 15’i ise üniversitelerin ‘sürdürülebilirlik’ konusunda üstlenebileceği çalışmaları kapsıyor. Akademisyen, Nörolog ve Kocaeli Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu, Türkiye’de yeni akademik yıl başlarken üniversitelerin öğrencilerini enerji tasarrufu, iklim değişikliği ve ulaşım konusunda bilgilendirmesi gerektiğini söylüyor. Prof. Dr. Komsuoğlu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda üniversitelerin ‘yeşil kampüs’ çalışmalarını nasıl yönetmesi gerektiği hakkında öneriler veriyor.

Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu’nun yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#BM#Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu

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