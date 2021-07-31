Üniversiteler yanan ormanlar için fidan bağışlıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için "Her Öğrenci Bir Fidan" adıyla başlatılan kampanya ile Orman Genel Müdürlüğüne fidan bağışlanması hedefleniyor.

Üniversitelerin birlikte başlattığı fidan bağışı kampanyasıyla yurdun farklı illerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılmasına katkı sunmak ve yeşilin önemine duyarlılığı artırmak amaçlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından, "Her Öğrenci Bir Fidan diyerek, Orman Genel Müdürlüğüne fidan bağışı yapacağız. Siz de katılın yaralarımızı saralım, gelin nefes olalım" cümleleriyle başlatılan kampanyada, üniversiteler, birbirlerini etiketleyerek fidan bağışına davet etti.