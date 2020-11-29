Üniversiteler sınavları nasıl yapacak

Bu kez de alınan önlemler tartışma konusu oldu. Sınav esnasında kamera ve mikrofonların açık tutulması zorunluluğu öğrencilerin tepkisini çekti. Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet vurgusuyla yapılan paylaşımlar sebebiyle neredeyse her gün bir üniversite sosyal medyada gündem olmaya başladı. Peki hangi üniversite nasıl sınav yapıyor işte bazı örnekler:

ODTÜ’DE SINIRLI ZAMANDA RASTEGELE SORU

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ömer Delialioğlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) sınav uygulamasını şöyle anlatıyor:

“ODTÜ çevrimiçi sınavların güvenli bir biçimde yapılabilmesi için farklı ölçme değerlendirme yöntemlerinin uygulanabileceği araçları kullanıyor. Sınav yapılırken her öğrencinin karşısına havuzdaki sorulardan rastgele bir soru çıkıyor. Kullanılan bir diğer çevrimiçi sınav yaklaşımı ise parametrik soru hazırlama yöntemi. Bu yöntemde, belirli bir bilgi ve beceri düzeyini ölçmek için sorulacak bir soru farklı parametreler kullanılarak hazırlanabiliyor. Örneğin, bir öğrencinin karşısına 2x+y türünde bir soru çıkarken, bir diğerinin karşısına, 4x+y sorusu çıkabiliyor. Öğrencilerin sınav esnasında bilgisayarlarında sınav dışında başka bir pencere açmasını engelleyen teknolojik çözümler de yaygın olarak kullanılıyor. Sınav ortamının kontrol edilmesi gerektiği durumlarda öğrencilerin cep telefonlarının kamerasının kullanılması yöntemi tercih edilebiliyor.”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE KARIŞIK SORULAR

Sorular ve soruların cevapları öğrencilere karışık sırada sunulacak. Ekranda tek bir soru ve sorunun cevap şıkları görüntülenecek. Sınav güvenliğini artırmak amacıyla soru ekranlarında Filigran ve QR KOD uygulaması yer alacak. Sınav esnasında sistemden kopan öğrenciler tekrar sınavlarına dönebilecekler. Ancak sistemden koptuktan sonra arada geçen süre, sınav süresine ilave edilmeyecek. Sınav esnasında soru boş bırakılarak veya cevaplanarak geçildikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soru/sorulara dönülmesine izin verilmeyecek.

YTÜ’DE FARKLI SORU YÖNTEMLERİ VAR

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) sınavlarda öğretim elemanları sorularını açık uçlu, resimli, sesli videolu veya dosya yüklemeli olmak üzere farklı türden oluşturabiliyor. Öğrenci tarafından cevaplanan bir soruya tekrar dönülüp dönülmemesi ve soruların karışık olarak sorulması ders kazanımları arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak öğretim elemanlarının inisiyatifine bırakıldı. Sistem aynı anda birden fazla oturum açılmasını engelleyerek sınavın eş zamanlı olarak birden çok cihazdan ve birden çok kişi tarafından görülmesinin önüne geçiyor. Ayrıca öğretim elemanları isterlerse sistem üzerinden canlı ders platformunu kullanarak performansa yönelik değerlendirme yapabilir ya da sınavlarını canlı ders esnasında gerçekleştirebilirler. Performans testleri sonucu sistemsel kopma, sisteme giriş yapamama gibi durumların olma olasılığının yüzde 1’den daha az olduğu saptandı. Tüm bu önlemler yanında öğrencilerin sınav sonuçlarına yönelik dilekçe ile itiraz hakkı da bulunuyor.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ’NDE SINAVLAR YÜZ YÜZE

Bilkent Üniversitesi online sınav uygulamasına geçmedi. “Uzaktan sınava güvenmiyoruz” diyen Rektör Abdullah Atalar kopya çekildiği için online sınav yapmadıklarını söyledi. Atalar, “Sınavları zamana yaydık, gerekli önlemleri aldık. Koca sınıflarda en fazla 10 öğrenci oluyor. Buradaki koşulları görünce gayet emin bir şekilde okula gelebileceklerine ikna oldular. Çoğu geldi öğrencilerimizin. Sadece yüzde 10’u gelemedi. Onlara da ayrıcalık tanıdık. Siz sonra girersiniz dedik. Eğitim çok önemli” dedi.

MEF’TE PROJE BAZLI ÖLÇME DEĞERLENDİRME

“Üç yıl önce proje bazlı eğitim modeli uygulamaya başladık” diyen MEF rektörü Muhammed Şahin şöyle konuştu:

“Pandemi öncesinde zaten Hukuk dışında kalan derslerimizin yüzde 70’inin final sınavları yoktu. Yani ölçme değerlendirme sınav odaklı değil proje odaklı yürütülüyordu. Hukuk Fakültesi sınavlarında ise öğrenci kamerasını açmak zorunda. Açmak istemeyen de kampüse gelebilir. Biz pandemi başlar başlamaz öğrencilerimize bilgisayar, kamera vs. neye ihtiyaçları varsa anında adreslerine gönderebileceğimizi söyledik. Yani bunu yapmak zorundayız aksi halde ilerde diplomalar sorgulanır hale gelebilir.”

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE SINAV SAATİNİ ÖĞRENCİLER SEÇİYOR

Sınav sistemi 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, her gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında erişime açık olacak. Sınav sürecinde, sorumlu olunan ders ya da derslere ait sınavlar, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi gibi sorunlardan üniversite sorumlu olmayacak.

ÇUKUROVA’DA İMKÂNI OLMAYAN ÖĞRENCİYE İZİN

Çukurova Üniversitesi de ‘Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi’ yayınladı. Üniversite yönetimince yapılan açıklamaya göre, uzaktan sınavlar için gerekli alt yapıya sahip olmayan öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim güz dönemi için bir kereye mahsus izinli sayılmaya yönelik talepte bulunabilecekler.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Serhat Çaylı: Sınavlar online olsun. Kamera mikrofon iptal edilsin. Ayrıca bu bilgisayara yüklettikleri lockbrowser gibi uygulamaların da ayrıca iptal edilmesi lazım. Bilgisayar çalışmıyor programı açınca. Sorunun cevabını bile yazamıyoruz.

Sude Mısra: Öğrenciler olarak kamera açmaya maruz bırakılıyoruz. Kamera açacağımız uygulamanın, kişisel verileri koruma konusunda ne gibi bir uygunluk sağlayacağını bilmemekle beraber, kameraya kim olduğumuzu kanıtlamak için, kimliğimizi göstereceğiz. Bu durumun sonucu kimlik bilgilerinin çalınıp kullanılmasına kadar gidebilir.

Tuğçe: Bazı fakültelerde kamera ve mikrofon erişimine izin vermeyen öğrencilerin sınava giremeyeceği yönünde söylemde bulunan hocalar oldu. Hatta bazı yazılı rıza beyanları zorla imzalatılmak istendi. Bizler de hem özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi hem de okulumuzdaki her öğrencinin ekonomik durumumun eşit olmaması sebebiyle oluşabilecek mağduriyetlerden kaynaklı endişe duyuyoruz.