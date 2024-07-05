Üniversiteler kendi enerjisini üretiyor

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Küresel ısınmanın etkileriyle yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanırken çevreye duyarlı şekilde kendi elektriğini üreten üniversitelerin sayısı da giderek artıyor. Özellikle kampüs içerisinde bulunan arazilere, bina ve otopark alanlarının üzerine yerleştirilen güneş enerji sistemleriyle üniversiteler artık elektrik ihtiyaçlarının bir kısmını yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostu olduğu kadar üniversitelere enerji maliyetleri açısından da oldukça büyük bir tasarruf yapma imkânı veriyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin çevreye ve yeşil vatana katkısını çok önemsediğini belirterek, “Kendi enerjimizi üretmek ve verimli kullanmak öncelik verdiğimiz konulardan biri. Sürdürülebilir ve çevre dostu kampüsler oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız kapsamında üniversitelerimizi kendi temiz enerjilerini üretmesi için teşvik ediyoruz” dedi.

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GÜNEŞ ENERJİSİYLE ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANIYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi, 160 bin metrekare alana kurulan güneş enerji sistemleriyle yılda 25 milyon kw elektrik üretiyor. Üniversite bu rakamla ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 70’ini güneş enerjisinden karşılarken enerji maliyetinde tasarruf yapıyor. Harran Üniversitesi ise tıp fakültesi hastanesinin enerji ihtiyacının tamamını güneş enerji sistemleriyle karşılıyor. Malatya’daki İnönü Üniversitesi de Turgut Özal Tıp Merkezinin elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini güneş enerji panellerinden sağlıyor. Diğer yandan Bayburt, Niğde Ömer Halisdemir, Sivas Bilim ve Teknoloji, Selçuk, Iğdır Van Yüzüncü Yıl, Amasya, Kırşehir Ahi Evran, Sabancı, Başkent, Hasan Kalyoncu, Boğaziçi ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri de elektrik ihtiyaçlarının tamamını ya da bir kısmını yenilenebilir enerji sistemleriyle karşılayan yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor.

İHA’LARLA HARİTALAMA İŞLEMİ YAPILDI

İstanbul Teknik, Akdeniz ve İstanbul Topkapı Üniversitesi de ortak geliştirdikleri projeyle güneş enerji sistemlerinde yaşanan arızaların anlık tespitini yaparak enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında İHA’lara yerleştirilen termal kameralar yardımıyla görüntüleme yapılarak Antalya ve Konya’da bulunan güneş enerji sistemlerine ait haritalama işlemi gerçekleştirildi.

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ENERJİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Halihazırda pek çok üniversitede devam eden güneş enerji sistemleriyle elektrik üretimi Marmara, Dicle, Yıldız Teknik ve Mersin Üniversitesinde de yakın zamanda hayata geçirilecek. Dicle Üniversitesi, Türkiye’de kurulu Güneş Enerjisi Santralleri (GES) içerisinde 29’uncu, üniversiteler arasında ise 1’inci sırada yerini alacak olan proje için çalışmalarını hızlandırdı.