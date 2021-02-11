Üniversiteler ile akademisyenler bu platformda buluşacak

YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformunun tanıtım toplantısında konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretim kurumlarındaki atamalarla ilgili şikayetlerin ancak şeffaflık anlayışı ve liyakatin öncelenmesiyle çözülebileceğini söyledi. "Önümüzdeki günlerde liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak yeni kararlar alınacağını da ifade etmek isteriz" diyen YÖK Başkanı Saraç’ın konuşması şöyle:

YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu, doktoralı insan kaynağının Türk yükseköğretim sisteminde daha şeffaf ve liyakat odaklı istihdamına imkân sağlayacak YÖK Başkanlığı'nın önemli bir çalışması. Yeni YÖK 'ün bir hizmeti olan YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu sayesinde Türk yükseköğretim sisteminde yer almak isteyen doktorasını başarıyla tamamlamış Türk veya yabancı uyruklu kişiler ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversiteler bir araya gelecek. Böylece Türk yükseköğretim sisteminde doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması sürecine katkı sağlanacak ve öğretim üyeliği istihdamı sürecinin daha şeffaf, nitelik, liyakat ve ehliyet esaslı olarak yürütülmesi mümkün olacak. Yükseköğretimde ilk defa uygulanacak bu yöntemle üniversite akademik personel istihdamına yeni bir vizyon kazandırılmaktadır. Kurgusu itibarıyla, diğer pek çok projemizde olduğu gibi, ülkemizde ve uluslararası düzeyde bir ilk olma özelliğine sahip. Projenin doktoralı öğretim üyesi adayı ile nitelikli öğretim üyesine ihtiyaç duyan üniversiteler olmak üzere iki ayağı var:

1- ÖĞRETİM ÜYESİ – AKADEMİSYEN ADAYI TARAFI

Bu platforma doktora eğitimlerini başarıyla tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklular giriş yapabilecek. Doktoralı öğretim üyesi adayları belirlenen elektronik adresten 'https://kariyer.yok.gov.tr' veya e-Devlet kapısından e-devlet şifreleriyle platforma girebilecek. Üniversiteler tarafından girilen çağrı veya ilanları görebilmek için doktora mezunu olmak gerekiyor. Süreç şu şekilde işleyecek:

- Doktora mezunu adaylar uygulama üzerinden kendilerine ait özgeçmiş bilgilerini doldurarak sisteme dahil olabilecekleri gibi YÖKSİS üzerinde bulunan özgeçmiş ve/veya denklik bilgilerini de sisteme aktarabilecek.

- Daha sonra adaylar, özgeçmiş ekranlarında bulunan ve yetkinlik alanlarını tanımlayan ÜAK (akademik) temel alan, bilim alanı ve anahtar kelime seçimlerine uygun olarak kendi akademik bilgilerini girecek.

- Doktoralı öğretim üyesi adayları sisteme kayıt olduktan sonra, üniversiteler tarafından sisteme girilen çağrı ve ilanları görebilecek ve ilgilendikleri çağrı için ilgili üniversiteye 4 bin karakteri geçmeyen niyet mektubu gönderebilecek. Yabancı uyruklu üstün nitelikteki, doktoralı akademisyen adayları da bu sistem aracılığıyla üniversitelerimize belirlenen elektronik adresten 'https://career.yok.gov.tr' başvuru yapabilecek. Platforma girip üye olan yabancı uyruklu adaylar akademik alan, bilim alan ve anahtar kelimeler seçimiyle kendilerinin yetkinlik alanlarını platforma tanıtacak, ayrıca isterlerse ülkemizde akademik kariyer yapmak istedikleri il tercihini de işaretleyebilecek.

- Yabancı uyruklu doktoralı akademisyen adayları da 4 bin karakteri geçmemek üzere başarı ve faaliyetleriyle ilgili niyet mektubu gönderebilecek.

2- ÜNİVERSİTE TARAFI

Bu platform, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinde bulunan 'YÖK Kariyer' modülünde yer almakta olup, üniversitelerimize ihtiyaçları olan doktoralı öğretim üyeleri için çağrıda bulunmalarına veya ilanlarını paylaşmalarına da imkân tanıyor. Bunun için yükseköğretim kurumları öncelikle ihtiyaç duydukları öğretim elemanlarının temel alan bilgilerini platforma kaydeder. Çağrı kısmında sadece 'Temel Alan/Bilim Alanı ve anahtar kelimeler' belirtilir. Bu sayede üniversitenin aradığı yetkinlikle kişilerin kendilerini tanımladıkları yetkinlik alanları eşleştirilmiş olacak. İlan kısmında ise yükseköğretim kurumları tarafından Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere gönderilen öğretim üyesi ilanlarının üniversite tarafından sisteme girilmiş bir örneği bulunur. Bununla akademik ilanların kolay bir şekilde takibi de sağlanmış olacak. Üniversiteler çıktıkları 'Çağrı' ile ilgilenip 'Niyet Mektubu' gönderen kişileri, çağrı ve ilanlarını favorilerine ekleyen adayların bilgilerini görüntüleyebilecek. İlk aşamada bu platform devlet üniversitelerimiz için aktif hale getirilecek olup, bilahare vakıf üniversitelerimizin de hizmetine sunulacak.

Yükseköğretim tarihinde bir ilk olan bu platform, doktorasını tamamlamış akademisyen, araştırmacı ve bilim insanlarının Türk yükseköğretim sisteminde daha şeffaf ve liyakat odaklı istihdamın gerçekleşmesine hizmet edecek. Yeni YÖK olarak, kaliteyi, şeffaflığı ve liyakati önceleyerek yeni ve yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akademideki atamalarla ilgili şikayetlerin ancak şeffaflık ve liyakat önceleyerek ile çözülebileceğini, önümüzdeki günlerde liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak yeni kararlar alınacağını da ifade etmek isteriz."