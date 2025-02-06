Üniversiteler harı harıl çalışıyor... Deprem bölgesinde 1 yılda 11 bin yayın yaptılar çok sayıda patent aldılar

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan veriye göre; deprem bölgesindeki üniversitelerde 402 bin 121 öğrenci öğrenim görüyor, 16 bin 200 öğretim elemanı görev yapıyor,18 bin 263 de uluslararası öğrenci bulunuyor. Bölgedeki üniversiteler geçtiğimiz yıl 11 bin 734 ulusal ve uluslararası yayın yaptı. Türkiye genelinde 208 üniversitenin ortalama yayın sayısı 566 olurken bölgedeki 18 üniversitenin ortalaması 651 oldu.

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YÖK Başkanı Erol Özvar , “Asrın felaketinin üzerinden iki yıl geçti. Acısını içimizde hissettiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Milletçe el ele vererek hep birlikte depremin yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Devletimizin tüm kurumları gibi üniversitelerimiz de yaptıkları çalışmalarla, sundukları hizmetlerle ve hazırladıkları projelerle bu konuda öncü rol oynuyor. Depremlerin ardından eğitim öğretimi kesintisiz sürdüren bölgedeki üniversitelerimiz bilimsel üretkenlikleri ve projeleriyle tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor” dedi.

ROBOTİK BİYOPSİ SİSTEMİ

Bu bağlamda İnönü Üniversitesi, “Robot Destekli Çerçevesiz Stereotaktik Beyin Biyopsi Sistemi” buluşu patentine sahip oldu. Sistem kapsamında, başı sabitlenen hastadan sırayla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve Manyetik Rezonans Anjiografi (MRA) çekimleri alınıyor ve hasta doğrudan ameliyathaneye sevk edilerek robotik biyopsisi yapılabiliyor.

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Çukurova Üniversitesi 2024’te toplam 1.047 yayına imza attı. Üniversitedeki “Çocuk İyilik Merkezi’nde” Türkiye’nin her yerinden depremzede çocuklara yönelik, ağırlıklı olarak travma, yas, uzuv kaybı gibi konularda ruhsal destek ve tedavi çalışmaları yürütülüyor. 2024 yılında yayımlanmış makale sayısı 1.342 olan Dicle Üniversitesi ise tıbbi tanı ve tedavi süreçlerine yönelik bir buluş olan “Manyetik Nanoparçacıklara Tutturulmuş Ajanlarla Tüberkülozun Hızlı ve Kolay Tanısı” çalışmasının patentine sahip.

DOĞAL AFETLERDE HAVADAN HASAR TESPİTİ

Fırat Üniversitesinde yayımlanan makale sayısı 1.075. Üniversite, doğal afetler sonrası durum değerlendirmesi ve hasar tespiti için geliştirilen projesiyle öne çıkıyor. Proje kapsamında, afet sonrası bölgenin otonom İHA’lar ile havadan görüntülenmesi, toplanan görsellerin derin öğrenme teknikleri ile analiz edilmesi ve gerçek zamanlı hasar tespit raporları oluşturulması hedefleniyor.

DEPREM ÇANTALARINA SÜPER TARHANA

Gaziantep Üniversitesi, 24 patent ile en yüksek patent sayısına sahip 10’uncu üniversite konumunda. Üniversitenin akademisyenleri, besleyici özelliği yüksek olan tarhanayı fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını artırarak, deprem çantalarına uygun hale getirerek “Süper Tarhana”yı geliştirdi.

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VİRÜSLERİN YÜZLE BULUŞMASINI ENGELLİYOR

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin son bir yıldaki yayın sayısı 860 oldu. Üniversite insan sağlığını olumsuz etkileyen virüslerin bulaşmasını engellemek için ellerin veya diğer nesnelerin yüze yaklaşması halinde kullanıcıya sesli uyarı veren ürün geliştirdi. İskenderun Teknik Üniversitesi “Down Sendromlu Çocukların Eğitimi İçin İnsansı Robot Destekli Türkçe Diyalog Uygulaması” çalışması yaptı. Harran Üniversitesinin de 1.050 ulusal ve uluslararası yayını bulunuyor.

KANSERE KARŞI ÇALIŞMALAR

Toplam 1.481 makale yayımlayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi “Atık Lif Takviyeli Çok Fonksiyonel Sandviç Kompozitler Üretim Yöntemi” projesinin patentine sahip. Malatya Turgut Özal Üniversitesi ise rahim ağzı ve prostat kanserine karşı etkinlik göstermesine yönelik sentez sağlayan “Kanser hücre hatlarındaki antikanser aktiviteleri için bir heterosiklik kalkon sentezi” projesiyle patente sahip oldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ise yapay zekâ desteğiyle geliştirdiği “Topraklama Sisteminin Direncini Kapasitif Prob Kullanarak Ölçmeye Yarayan Sistem ve Kullanım Yöntemi” çalışmasıyla uluslararası patent aldı.