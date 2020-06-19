Üniversiteler güçlerini birleştiriyor

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği’nde şu değişiklik ve kararlara yer verildi:

- Bir koordinatör yükseköğretim kurumunun bünyesinde birden fazla yükseköğretim kurumunun işbirliği ile ortak uygulama ve araştırma merkezi kurulacak,

- Kaynak israfına yol açmamak için nitelikli araştırmacı kümelenmesi aynı ad, görev ve misyonla kurulacak,

- Ortak uygulama ve araştırma merkezi sayısı ikiden fazla olamayacak,

- Değerlendirilmede merkezin odaklanacağı alanın, kalkınma planları hedefleri ve ülkemizin stratejik öncelikleri ile uyumlu olması şartı aranacak,

- Merkez başvurularının değerlendirilmesi, merkezlerin performanslarının ve ortaklık yapılarının izlenmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulacak,

- Merkez bünyesindeki ortaklığa dahil olmak isteyen veya ortaklıktan ayrılmak isteyen bir yükseköğretim kurumu olduğunda veya koordinatör kurumun değiştirilmesi istendiğinde bu durum gerekçelendirilerek YÖK'e bildirilecek

AMAÇ TEK ÇATIDA BULUŞMAK

‘Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği’, aynı amaçla kurulan araştırma merkezlerini tek çatı altında toplayıp, birden fazla üniversitenin bir koordinatör yükseköğretim kurumunun bünyesinde güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirerek çalışmalarını yürütmelerini hedefliyor. Alınan kararlarla, özellikle ilaç, aşı, tohum gibi stratejik önem taşıyan projelerin desteklenmesi için alanında öne çıkan üniversitelerin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirebilmelerinin önü açıldı.