Üniversiteden teknoloji merkezi

Gelişen teknolojiyle birlikte ihtiyaçların da değiştiğini vurgulayan Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Osman: “Üniversitemizin laboratuvarları hali hazırda bulunuyordu. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte yeni fiziki alanlara ve cihazlara ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu nedenle biz de hem fiziki alanlarımızın hem de cihazlarımızın son teknolojiye uygun olmasını istedik. Amacımız, öğrencilerin burada son teknolojiyle üretilmiş cihazları kullanarak deneyim kazanmaları. Dolayısıyla sektöre girdiklerinde orada gördükleri cihazlara karşı yatkınlıklarının bulunmasını sağlama” dedi.

TEKNOLOJİ MERKEZİ NASIL KAZANIMLAR SAĞLAYACAK?

Teknoloji merkezinin, 7 gün 24 saat yaşayan bir merkez olması amaçlanıyor. Ana hedef ise merkezi öğrencilerin sürekli kullanabileceği bir yer haline getirmek. Prof. Dr. Onur Osman yeni teknolojilerle ilgili “Dersler ve projelerde öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm alanlarımız ve cihazlarımız mevcut. Öğrenciler üniversite dışındaki çalışmaları, katılmak istedikleri yarışmalara dair tüm çalışmalarını burada yürütebiliyor. Bahsettiğimiz tüm bu çalışmalar yalnızca mühendislik alanında değil mimarlık ve iç mimarlık alanlarında da oldukça önemli. Çünkü sanal gerçeklikle bir yapıyı oluşturmadan dijital ortamda sanal gezintiye kadar gidebilecek boyuta ulaşacak önemli gerçeklikler oluşturulabiliyor“ diye konuştu.

HERKES İÇİN OTOMOTİV LABORATUVARI

Onur Osman, merkezin öğrencilerin yanı sıra sanayi sektöründen kişilerin eğitim alabileceği otomotiv laboratuvarını şöyle anlattı: “Dünya üzerinde elektrikli ve hibrit araçlara yönelim var. Bizim laboratuvarlarımızda da bu teknolojinin çalışmalarının yapılması gerektiğini düşündük ve otomotiv laboratuvarını kurduk. Öğrencilerimiz her yıl TÜBİTAK’ın elektrikli araç yarışmasına katılıyor. Teknoloji merkezi yapımında FESTO firmasıyla birlikte çalışmalarımız oldu. FESTO’nun hem sanayi hem de eğitim ayağı var. TOGG ile bir ilişkisi var. Otomotiv laboratuvarının altyapısının bir kısmı FESTO tarafından oluşturuldu. Bazı eğitimlerin verilmesi için de anlaşmalar imzaladık. Bu merkezin 2. bir amacı da öğrencilere verilecek eğitimin yanı sıra sanayi sektörüne verilecek eğitimler. Hem öğrencilerimize hem de akademisyenlerimize merkez aracılığıyla sanayi sektöründen gelecek birçok firmayla çalışma imkanı doğacak".

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZLERİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Araştırma ve geliştirmenin akademin öncelikli görevi olduğunu vurgulayan Osman: “Üniversitenin en önemli görevlerinden biri de araştırma ve geliştirmedir. Bu nedenle uygulamalı AR-GE merkezlerini açmaya başladık; ARELPOTKAM ve AREL MED-I’yı kurduk. İçinde ihtiyaç duyulan birçok ekipman ve alanında uzman ekip yer alıyor” dedi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

Akademik eğitimin ve sektörel deneyimin paralel olarak ilerlemesi gerektiğini düşünen Osman: “Üniversite sanayi iş birliği iki taraf için de çok önemli. Hem öğrenci hem de akademisyenin güncel kalması, ortak çalışma alanı oluşturulması, staj deneyimleri gibi unsurlar için önem arz ediyor. Sanayi sektörü içinde inovasyon oldukça önemli. Bu da yüksek teknoloji ile yapılabiliyor. Bu altyapıyı da üniversitenin sağlaması, iş birliklerinin önemlerini artıyor.

Fakültemizdeki müfredatı tamamen değiştirdik. Sektör temsilcileri ile birlikte müfredat ve ders içerikleri oluşturduk. Hatta bazı dersler firmalarda uygulamalı olarak gösteriliyor” diyerek üniversite ve sanayi işbirliğine dikkat çekti.