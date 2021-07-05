Üniversiteden iki yeni tarım bölümü

Üniversitenin Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, tarım sektörünün en önemli ihtiyacının nitelikli insan kaynağı olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Kandiller, “2021-2022 akademik yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konularında araştırmaları ve iyi tarım uygulamalarıyla tarım gıda sektörüne nitelikli katkı koyacak. Toplam 4 bölümden oluşan fakültemiz bu yıl, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği ile Tarım Ekonomisi bölümlerine 15’er tam burslu öğrenci alacak. Dünya genelinde, sürdürülebilir tarım politikaları hayati öneme sahip bir konu” dedi.

GERÇEK PROBLEMLERİ ÇÖZÜYORLAR

Hem Türkiye’yi hem de dünyadaki örnekleri çok iyi incelediklerini dile getiren Prof. Dr. Kandiller, “Hollanda’daki Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi, akademik alanda dünyada birinci. Dünya tarımına, dünya gıdasına yön veriyorlar. Üniversite ile araştırma merkezi yan yana ve gerçek problemlerle uğraşıyorlar. O model bizim için önemli ve bu kurumla iş birliği gerçekleştirdik” dedi. Fakültede bölümlerinin yüzde 100 İngilizce eğitim vereceğini söyleyen Levent Kandiller, “Fakülteden mezun olacak öğrenciler; doğal kaynaklarını sürdürülebilir şekilde değerlendirmek, inovatif teknolojilerle toplumun ihtiyaç duyduğu gıdaya erişimini en etkili şekilde sağlamak ve sürdürülebilir tarım için büyük katkı sağlayacak” dedi.

YÜZDE 100 EĞİTİM BURSU

2021-2022 ve 2022-2023 akademik eğitim dönemlerini kapsayacak ilk iki yıl için Fakülteyi tercih edecek tüm öğrencilere, yüzde 100 eğitim bursu verilecek. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, bu yıl, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği ile Tarım Ekonomisi bölümlerine 15’er olmak üzere toplam 30 tam burslu öğrenci alacak.