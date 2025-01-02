Üniversiteden 70'inci yıla özel logo

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Ege Üniversitesi'nin 70'inci kuruluş yılına özel logo tasarımı yapıldı. Ege Üniversitesi'nin sağlık alanındaki gücünün bir kalp sembolü ile anlatıldığı 70. yıl logosuyla hem üniversitenin bilimsel potansiyeline hem de ileriye yönelik hedeflerine vurgu yapıldığı belirtildi. Ege Üniversitesi'nin kurumsal renklerinin kullanıldığı 70. yıl logosunun 2025 yılı boyunca kurumsal logo ile birlikte resmi yazışmalarda ve düzenlenecek etkinliklerde kullanılacağı bildirildi.

Ege Üniversitesinin 70'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlandıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yeni yıl ile birlikte 70. yıla özel pek çok etkinlik düzenleyeceklerini ifade etti. Ege Üniversitesinin son dönemde tarihi başarılara imza attığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "20 Mayıs 1955'te temelleri atılan üniversitemiz, bugün tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklılıkta ödüllü, sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Köklü bilim çınarımızın 70'inci yaşına girmesinin gururunu ve ayrıcalığını yaşıyoruz. Yeni yıl ile birlikte bir yandan eğitim öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerimizi sürdürürken bir yandan da bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda çok sayıda aktivite düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerle hem köklü tarihimizi, başarılarımızı, önemli kilometre taşlarımızı hem de geleceğe yönelik hedeflerimizi paylaşacağız. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalardan birisi de Ege Üniversitesi 70. Yıl Logosu oldu. Düzenleyeceğimiz tüm etkinliklerde, resmi yazışmalarımızda mevcut logomuz ile birlikte 70. yıl logomuzu da kullanacağız. Ege Üniversitesi'nin kuruluşunun 70. yılına özel olarak geliştirilen logo; üniversitemizin kapsayıcılığını, köklü geçmişini, dinamizmini, misyon ve vizyonunu, Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki öncülüğünü yansıtıyor. Yeni tasarım ile Ege Üniversitesinin tam akreditasyona ve milli yenilik ödülüne sahip, öğrenci odaklı, araştırma üniversitesi unvanlarının yanı sıra sağlık alanındaki akademik birikimi de çizilen kalp simgesi ile vurgulanıyor" dedi.

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'TÜRKİYE'Yİ 21. YÜZYILDA SÖZ SAHİBİ YAPACAK YENİ NESİLLER YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ege Üniversitesi markasının her geçen gün daha da güçlendiğini, uluslararası arenada tanınır ve bilinirliğinin arttığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi ailesi olarak, geçmişimizden aldığımız güç, geleceğimize olan inancımızla, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı kalarak ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi, güçlü ve üreten bir ekonomiye sahip olması için, evrensel ilkeler ışığında, milli bir ruhla Türkiye'yi 21. yüzyılda söz sahibi yapacak yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koydukları Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ve Türkiye Yüzyılı ülküsü ile 12. Kalkınma Planı hedeflerine odaklanarak; Cumhuriyetin ikinci asrını Türk bilim yüzyılı yapmak için durmadan duraksamadan, yeni başarı hikayeleri yazarak dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.