Üniversitede sürpriz Çanakkale Türküsü

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BUÜ Rektörlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde farklı bir çalışmaya imza attı. Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri, Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinin yeniden altyapı müziklerini hazırladığı Çanakkale Türküsü’nü öğrenci yemekhanesinde söyledi. Yüzlerce öğrencinin aynı anda yemek yediği salonda önce piyano sesi duyuldu. Hemen ardından keman ve farklı enstrümanlarıyla öğrenciler salona geldiler. Son olarak türküyü okumak için öğrenci korosu ortaya çıktı. Yemek yiyen öğrenciler bu sürpriz konseri önce şaşkınlıkla sonrada duygulanarak izledi.