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Üniversitede sürpriz Çanakkale Türküsü

#Bursa Uludağ Üniversitesi#Çanakkale Zaferi#Çanakkale Türküsü
Üniversitede sürpriz Çanakkale Türküsü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için özel bir video hazırladı. Konservatuvarda görev yapan akademisyenlerin altyapı müziklerini hazırladığı Çanakkale Türküsü, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından yemekhanede seslendirildi. Yemek yiyen öğrenciler için sürpriz olan tek türkülük konserde duygusal görüntüler ortaya çıktı.

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BUÜ Rektörlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde farklı bir çalışmaya imza attı. Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri, Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinin yeniden altyapı müziklerini hazırladığı Çanakkale Türküsü’nü öğrenci yemekhanesinde söyledi. Yüzlerce öğrencinin aynı anda yemek yediği salonda önce piyano sesi duyuldu. Hemen ardından keman ve farklı enstrümanlarıyla öğrenciler salona geldiler. Son olarak türküyü okumak için öğrenci korosu ortaya çıktı. Yemek yiyen öğrenciler bu sürpriz konseri önce şaşkınlıkla sonrada duygulanarak izledi.

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#Bursa Uludağ Üniversitesi#Çanakkale Zaferi#Çanakkale Türküsü

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