Üniversitede son viraj

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ÖSYM ikinci ek yerleştirme sürecinin başladığını duyurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemlerinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği esaslar doğrultusunda yapılacağını açıkladı. Adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden puanlarına ve başarı sıralamalarına erişebiliyor. Bu yıla özel düzenlenecek ikinci ek yerleştirme tarihleri için de birinci ek yerleştirmelerin ardından oluşacak kontenjanların belirlenmesi bekleniyor.

170-180 PUAN ARALIĞI

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme’de; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

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“2021-YKS sonucuna göre TYT sınav puanı (140.150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı (170.180) aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır. Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak. İkinci Ek Yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı (140,150) aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı (170,180) aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler.”