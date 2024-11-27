Üniversitede Sırbistan ile ortak adım

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Özvar 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşen ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10-11 Ekim 2024 tarihlerinde Sırbistan’ı resmî ziyaretinde görüşülen yükseköğretime ilişkin konuların somut projelerle geliştirilmesi için temaslarda bulundu.

Belgrad’da Sırbistan Eğitim Bakanı Slavica Dukic Dejanovic’le heyetler arası görüşmede bir araya gelen Özvar, her alanda gelişmekte olan iki ülke arasındaki ilişkilerin yükseköğretim boyutunun güçlendirilmesi amacıyla somut projeleri ele aldıklarını kaydetti.

İki ülkenin öncelikleri temelinde şekillendirilecek olan yükseköğretim iş birliğinin 2025 yılında yapılması planlanan “Türkiye-Sırbistan Üniversiteler Forumunda” ayrıntılı olarak görüşülerek bir yol haritası hazırlanacağını ifade eden Özvar, “Bu forumda Türk ve Sırp üniversitelerinin rektörlerinin bir araya gelmesini ve iki ülke üniversiteleri arasındaki başta bilim ve teknoloji olmak üzere iş birliklerinin en üst seviyeye ulaşmasını arzu ediyoruz.” dedi.

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Köklü Türk üniversitelerinin Sırbistan’da akademik birim veya program açmaları konusunun da görüşmelerde ele alındığını belirten Özvar, bu konudaki teknik müzakerelerin başlatılması konusunda mutabık kalındığına dikkat çekti.

Sırp Dili ve Edebiyatı bölümlerine hem İstanbul hem Ankara Üniversitesinde öğrenci alınması için kontenjan tanımlayacaklarını ifade eden Özvar, “Ziyaretimizin iki ülke arasındaki köklü tarihi ilişkilerin yükseköğretim alanında da geliştirilmesine vesile olduğuna inanıyorum.” şeklinde konuştu.

BELGRAD ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET

Özvar, Sırbistan temasları kapsamında Belgrad Üniversitesini ziyaret etti. Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü öğretim görevlileriyle bir toplantı yaparak verilen eğitim hakkında bilgi alan Özvar, Türkoloji sınıfında Türkçe öğrenen öğrencilerle sohbet etti.