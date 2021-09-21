Üniversitede ikinci şans

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Zülal ATAGÜN



1. Ek yerleştirmenin kaynağı nedir?

Ek yerleştirmeye özel yeni bölüm açılmıyor. Sadece genel yerleştirmede dolmayan veya kaydolmayanlarla boş kalan programlara yerleşme var.



2. Bu yıl kaç kez ek yerleştirme yapılacak?

Yükseköğretime geçiş sistemi tarihinde 2 ek yerleştirme yapılacak nadir yıllardan birindeyiz. Düşürülen barajlarla tercih havuzuna yeni adaylar dahil olacak.



3. Birinci ek yerleştirmede kaç kontenjan bulunuyor?

264 bin 236’lık bir boş kontenjan sayısı ile ek yerleştirme yapılacak.



4. Tercih yapacak aday sayısı belli mi?

Sayısal, Sözel, EA ve Dil puan türlerinde yaklaşık 260 bin adayın yerleşmediği anlaşılıyor.



5. Kimler birinci ek yerleştirmede tercih yapabilecek?

TYT puanında 150’yi, AYT puan türlerinde 180’i geçen ve bir programa yerleşmeyen tüm adayların ek yerleştirmede tercih hakkı var. Özel yetenek sınavıyla sanat veya spor dalına yerleşenler, isterlerse ek yerleştirmede tercih yapabilir.



6. Ek yerleştirmede bir bölümün tercih edilmesi için en temel kural ne?

Adayın ilk bakması gereken seçeceği bölümde taban puanın oluşup oluşmaması.



7. Adaylar nasıl bir tercih stratejisi kullanmalı?

Bir; seçtiğim programın puanıyla aramda ne kadar fark var, yani benim puanım okulun puanından ne kadar yüksek? İkinci olarak da seçtiğim programın kontenjan dağılımı ne kadar?



8. Ek yerleştirme ücretli mi? Bir aday kaç tercih yapabiliyor?

Ek yerleştirmede yine 24 tercih hakkı sunuluyor. 25 liralık tercih ücretinin, ÖSYM’nin hesabına yatırılması gerekiyor.



9. Ek yerleştirmelerde genellikle kaç aday yerleşiyor?

Her yıl değişse de örneğin geçen yıl ek 65 bin aday yerleşti.



10. İkinci ek yerleştirme için süreç çok gecikir mi?

Bu konuda takvim çok değişmedi. İkinci ek yerleştirme ekim ayının ikinci haftasını bulacaktır.